太魯閣國家公園山難事故意外爆增，其中合歡山居高。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

受全球新冠肺炎疫情影響，許多國人無法出國，今年國內登山大爆發，不過根據統計，太魯閣、玉山、雪霸等3座高山型國家公園，太魯閣今年山難事故高達80件居冠，較去年同期攀升近9成，內政部稍早召集3處國家公園協商對策，提醒登山客確實評估自身體力與裝備，太管處也將加強山屋等避難所，防止意外事故。

太管處表示，3座高山型國家公園今年1至11月入園申請案件數，都較去年同期增加30至40％。玉山國家公園園區今年山域意外事故56件；雪霸國家公園34件；太魯閣閣國家公園80件，較去年同期43件，成長率高達86％，山域事故件數為3座高山型國家公園之最。

資料顯示，太魯閣國家公園山難事故發生於合歡山區、屏風山等不需申請入園區域為多，達25件，佔31％，較108年同期增加10件，成長率達150％，事故型態大多為缺乏經驗及準備的登山者為主，分析意外事故多為身體不適、受傷、墜崖、迷途、高山症等，其中以受傷案件最多約佔36％、迷路約佔19％、高山症案件約佔13％。

太管處副處長陳乾隆表示，台灣開放山林加上疫情影響，登山旅遊型態增多，事故頻增，內政部稍早召集3處國家公園研商對策。籲請山友登山前評估自身體力，自負風險，做好裝備整備、充實登山技巧與知識後再上山。

太管處除了在官網加強揭露高山步道最新狀況資訊，目前正積極辦理國家公園山屋整建中程計畫，在高山步道途中興建避難型山屋，並改善山屋及步道服務與安全設施，加強建置指標牌示系統等。

(中時 )