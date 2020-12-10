由中國賽區舉辦的「LPL全明星賽周末」活動，原訂於本周五至周六（12/11~12/12）進行，不過主辦單位為配合活動地點四川成都的防疫工作，將活動延後舉辦。雖然尚不確定活動延期至何時，不過目前可以確定的是，活動除了安排有公益活動及頒獎典禮等節目之外，還有LOL粉絲最關心的競賽項目，包括：單挑之王（Solo King）挑戰賽、新生挑戰賽、傳奇對抗賽，以及LPL全明星周末正賽。

1. 單挑之王挑戰賽

由今年賽季戰績較好的八支戰隊，每隊指派一名選手參賽。八名選手分為A、B、C、D四組，每組兩人進行一對一的比賽，分為初賽、準決賽及決賽，初賽及準決賽的賽制為BO1（一局定勝負）淘汰賽、決賽採BO3（三戰兩勝制），參賽選手有：Bin（蘇寧易購的上路選手）、Mole（V5戰隊的中路選手）、beishang（WE戰隊的打野選手）、Zoom（京東電競的上路選手）、Puff（iG戰隊的AD選手）、369（滔博電競的上路選手）、Xiaohu（皇族RNG的中路選手）、Doinb（趣加鳳凰的中路選手）。

2. 傳奇對抗賽

由主辦單位邀請十名非現役職業選手參賽，當然，受邀的選手在其職業生涯都是當時的傳奇人物，因此命名為“傳奇”對抗賽。受邀的選手名單基本上是由OMG戰隊及EDG戰隊過去黃金時期的主力選手組成，包括有：前OMG戰隊選手gogoing、loveling、cool、san、cloud，以及前EDG戰隊選手koro1、fireloli、U、NaMei、fzzf等人，長期有在關注中國賽區的朋友，相信對這些選手並不陌生。比賽以兩場BO1的方式進行，第一場比賽由主辦單位指定每位選手使用的「傳奇」英雄、第二場比賽則是採用一般職業賽的禁用/選用制度。

3. 新生挑戰賽

在今年賽季初登場的新人選手名單內，由LOL粉絲分別在各個位置（上路、打野、中路、AD、輔助等位置）中投票給兩名喜愛的選手，並由各個位置內得票數第一、第二名的選手，獲選進入新生挑戰賽的參賽名單。比賽以兩場BO1方式進行，第一場比賽為表演賽不計勝負、第二場比賽採用職業賽制度。隊伍以教練的ID命名，分別是LvMao戰隊與Meiko戰隊。

新生挑戰賽兩隊參賽選手

4. LPL全明星周末正賽（簡稱全明星正賽）

本次活動最受矚目的競賽項目。與新生挑戰賽一樣，全明星正賽的兩支隊伍的參賽選手全數由LOL粉絲選出，且分別由得票數最多的TheShy以及次多的JackeyLove擔任隊長，並以隊長的ID作為隊名（兩隊參賽選手整理如下表所示），分為TheShy戰隊與JackeyLove戰隊。比賽以三場BO1（一局定勝負）方式進行，第一場比賽選手僅能使用粉絲投票決定的英雄、第二場選手可選用登場率前五名的英雄、第三場則是採用一般職業賽的禁用/選用制度。由於比賽著重於表演性質，因此不看隊伍勝負，僅訂有選手積分，並在正賽完成後，頒發LPL全明星MVP給積分最高的選手。

LPL全明星周末正賽

(中時新聞網)