蘇揆上午在行政院會拍板國發會「六大核心戰略產業推動方案」報告，蘇揆要求各部會積極努力，就「人才、資金、法規」三大面向，秉持開放態度，用最靈活彈性的方式，為產業營造有利創新發展的環境。

蘇揆說，六大核心戰略產業是蔡總統今年就職演說中所揭示的重要國家政策，奠基在過去推動5＋2產業創新的基礎上，超前部署，讓臺灣在後疫情時代，能掌握全球供應鏈重組先機，打造台灣成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心。

蘇揆說，近年來政府積極優化國內投資環境，鬆綁法規，在美中貿易衝突初始，即因勢利導推出投資台灣三大方案，加上執行中的前瞻基礎建設計畫，以及現階段所推動的六大核心戰略產業，將使我國產業成為國際供應鏈的可信賴夥伴，厚植臺灣經濟成長動能。

蘇揆表示，隨著5G、AI、物聯網等數位科技的廣泛應用，資安是確保六大核心戰略產業得以順利推展的最重要支柱，比如：精準健康產業涉及患者個人隱私資料，醫院需要導入資安防護，才能確保個資安全。近期也傳出國內國營事業、知名企業接連遭駭的事件，因此特別請副院長督導各部會在推動產業政策的過程中，主動納入資安措施及相關機制，並請國發會、本院資安處及科技會報辦公室等協助各部會強化資安防護能量，以有效保護國內產業。

此外，蘇揆也請各部會，就人才、資金、法規三大面向，秉持開放態度，用最靈活彈性的方式，為產業營造有利創新發展的環境，例如兩周前在院會中通過的「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案，這對培育高階技術人才，就相當有幫助。另，包括法規鬆綁、保護智慧財產權、引導金融支援產業、推動雙語國家，都十分重要，都請各相關部會積極推動。

(中時 )