NCC不予中天新聞台換照，中天新聞台向北高行聲請假處分，卻遭法院駁回。台北高等行政法院發言人程怡怡7日開記者會說明駁回理由，但面對在場記者追問，程僅要記者去看裁定書，並未完整回答問題就離去。此舉被外界質疑是「落荒而逃」，藍委李貴敏今天批評，發言人只會把假處分「念完」，有疑義也不給人釐清。

李貴敏今天在司法法制委員會質詢司法院秘書長林輝煌，有民眾反映當天北高行發言人的行為，像是「落荒而逃」一樣；發言人的工作最重要的是讓民眾能夠了解理由，既然開記者會就應該讓民眾了解駁回理由的含義，面對媒體提問就是回答的機會，不是只是單純把假處分「念完」就沒事，這不叫做跟民眾跟媒體溝通。

林輝煌語帶不耐地回應，「什麼意思？什麼落荒而逃？」林輝煌接著說，基本上發言人的設置目的就是要溝通，但如果那些問題是「刻意刁難」跟「誤會」的話，回答起來會更糾纏不清，語尾再補充，「我講的是假設。」

這樣的回答令李貴敏不滿，李貴敏批評，一個發言人只會「念完」假處分，人家有疑義也不釐清，現在變成其他學法的人要幫法院去解釋，去看駁回理由的構成要件等等，既然有設置發言人，為何不直接對民眾跟媒體的問題回應？

林輝煌說，自己並不了解狀況。李貴敏則回批，中天關台的事情已經搞得沸沸揚揚，大家覺得言論自由受到箝制，今天是國際人權日，言論自由不是人權之一嗎？

(中時 )