警方今天下午1時在基隆發現籍男和劫囚的3女1男，已儘速將人帶回警局釐清案情。(圖／陳彩玲攝)

10日七堵區堵南街喜安護理之家前兩車對撞，地上有2包衛生紙，一旁疑似血跡。(圖／記者陳彩玲攝)

32歲的通緝犯籍斯瀚9日下午趁就醫空檔，由友人接應逃亡，警方掌握線索，一路往北追蹤。10日下午1時許在基隆傳出落網消息，除了籍男之外，接應他的1男3女共計4人，目前已有3人落網，仍有一位李姓女子再逃。遭捕的其中一名接應女子因逃避警方追緝，遭警開槍擊中腳部，意識清楚送基隆長庚就醫，詳細案情仍待警方釐清。

據了解，現場有兩台轎車對撞，後方一台警車圍堵，周圍無人敢靠近，有名年約30歲的女性受傷，且傷員為通緝犯同夥，疑似2大腿中彈重傷，意識清楚，並於13：58緊急送基隆長庚醫院救治。

新竹縣警察局局長吳敬田説明下午的逮捕行動表示，約1點40分左右專案小組在基隆七堵逮捕籍、陳、賴、曾4人，逮捕過程因受到對方阻攔，員警擊中曾女腿部。

吳敬田也表示，針對戒護就醫有疏失部分，將由縣警局督察科、新竹地檢署釐清刑事責任，負起該有的責任。

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