台鐵瑞芳-猴硐間邊坡4日嚴重坍塌，此邊坡原本列為無明顯不穩定C級。相關顧問公司今天說明，先前未將這段邊坡列最不穩定的A級，是由於未在地質敏感區、無歷史災害紀錄等4因素。

瑞芳-猴硐間邊坡11月30日出現滑動，台鐵搶修後，12月3日恢復通行，4日出現大片邊坡土石崩落。台鐵也立即將瑞芳-猴硐間邊坡從原本無明顯不穩定徵兆（也就是相對穩定）C級，提升至有明顯不穩定徵兆的A級，外界對台鐵的分級仍有不少疑慮。

聯合大地工程顧問公司今天透過新聞稿解釋，先前目視檢測發現瑞芳-猴硐間擋土牆有裂縫及鋼筋外露，但由於4個因素包括：非位於地質敏感區、環境地質災害潛勢區、土石流潛勢區，以及無歷史災害紀錄等，依「鐵路邊坡養護手冊」，將瑞芳-猴硐間的邊坡列為C級，也就是邊坡無明顯不穩定徵兆，仍需進行巡查或例行性維護，並視需要進行監測。

邊坡管理依不穩定嚴重性分成A、B、C、D共4級，A 級是最高等級，代表邊坡有明顯不穩定徵兆，其次是B級邊坡有疑似不穩定徵兆，C級為邊坡無明顯不穩定徵兆，D級為邊坡處於穩定狀況。

聯合大地在民國106年受台鐵委託，針對台鐵全線（南迴線除外）沿線邊坡及擋土設施進行初次的目視檢測調查及安全評估與分級，目視檢測調查與分級都依據「鐵路邊坡養護手冊」規定辦理。

這套手冊是台鐵委託「財團法人台灣營建研究院」根據鐵路邊坡特殊性，並參考高速公路局及公路總局「邊坡養護手冊」編撰，交通部今年6月核定。

聯合大地表示，台鐵在11月30日進行巡檢時發現有異狀，通知聯合大地至現場進行緊急應變措施，當時發現擋土設施裂縫有擴大且有外凸情況，建議台鐵敲除外凸及裂縫處的擋土牆，坡面暫時採噴凝土保護並派員24 小時監測，維持列車行車安全及雨停後進行現勘調查，並研擬長期改善。但降雨不斷，4日發生大面積坍塌，聯合大地也派人趕赴現場，提供後續相關協助。

除了瑞芳-猴硐間外，先前台鐵還有1380處邊坡被列為C級，台鐵已要求聯合大地重新檢測。

台鐵說，重新檢測已展開，預計需花3個月時間，而列為B級有疑似不穩定徵兆的25處邊坡，都正進行改善中，將會有預警裝置，而瑞芳-猴硐間朝興建明隧道改善。

(中央社)