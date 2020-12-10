英國退出歐盟後，今天與新加坡簽署自由貿易協定，將涵蓋超過170億英鎊（約新台幣6400億元）的雙邊貨物及服務貿易。這也是第一個英國與東協國家簽訂的自由貿易協定。

英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）與新加坡貿工部長陳振聲今天於新加坡簽署雙邊自由貿易協定。簽署儀式以線上方式開放媒體採訪。

新加坡貿工部表示，在這項協定下，兩國企業將享有與歐盟－新加坡自貿協定一樣的優惠，包括貨物貿易關稅免除、增加服務及政府採購的市場准入，以及減少非關稅貿易障礙，包括電子業、機動車輛及零件、藥品及醫療器材、再生能源生產等4大領域。

陳振聲於簽署儀式致詞時表示，英國是新加坡前三大的貨物及服務貿易夥伴，也是新加坡在歐洲投資最多的國家。新加坡則是英國在東南亞最大的貿易及投資夥伴。

他說，簽署這項協定意義重大，為持續強化兩國經濟夥伴關係提供清楚的路徑；儘管面臨數十年來最嚴重的經濟衰退，兩國仍承諾攜手推動經濟繁榮。

陳振聲指出，這是第一個英國與東協國家簽署的自由貿易協定，代表英國深化與此區域的互動，也提供英國企業一個平台，經由新加坡取得進入東協市場的機會。

親自造訪新加坡簽署這項協定的特拉斯致詞時表示，這項協定有助英國與新加坡進一步合作。

根據特拉斯與陳振聲發出的聯合部長聲明，新加坡與英國自由貿易協定將涵蓋超過170億英鎊（約新台幣6400億元）的雙邊貨物及服務貿易。

雙方也承諾採用與歐盟－新加坡自由貿易協定（FTA）相同的降稅時程。英國－新加坡自貿協定生效後，英國將免除84%新加坡進口商品的關稅，預計剩下的16%將於2024年11月21日免除。新加坡將維持目前英國產品出口到新加坡的零關稅待遇。

除了簽署自貿協定，新加坡與英國也同意於明年春天啟動數位經濟協定的談判，期盼這項協定作為國際數位貿易規則與合作的範例。

聲明指出，在數位經濟協定下，英國與新加坡的目標是確保開放、蓬勃與安全的數位環境，在促進跨境資料流通的同時，也維持個人資料的保護。

此外，聲明表示，英國－新加坡自由貿易協定代表英國尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）重要的一步。新加坡支持並歡迎英國於明年初申請加入CPTPP的意願。

由日本主導的CPTPP目前共有11個成員國，包括新加坡、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯。

(中央社)