雙和醫院副院長林乾閔9日晚間11時許，酒駕行經北市市民大道8段、南港路2段41巷口，遭警方查獲酒測值達0.55毫克，訊後被依公共危險罪送辦。雙和醫院今（10日）發布聲明指出，針對林醫師的行為立即懲處，調離主管職，目前仍在跑相關行政流程。

據悉，林乾閔9日晚間11時許，酒後開車從南港車站的六福萬怡酒店駛出，行經北市市民大道8段、南港路2段41巷口，疑因不勝酒力在駕駛座上睡著，警方到場發現汽車引擎發動，認定他處於駕駛狀態。

警方將林男帶回偵訊，酒測值達0.55毫克。林男辯稱，當時坐在車上正等候代駕人員到場。警方認定這段路程已涉犯公共危險罪，依法送辦，檢察官複訊後諭令請回。

雙和醫院聲明指出，林醫師本人自知酒駕犯法，也非常後悔對社會做了負面示範，誠摯的向社會大眾道歉並將深刻反省，將在今早釐清瞭解案情之後，針對林醫師的行為立即進行懲處，將調離主管職。

台北醫學大學與雙和醫院深感抱歉與遺憾，醫師的職責是救治病人，應具遵守嚴謹的行為規範，對於此事引起社會負面觀感表示歉意，也將對所屬單位所有同仁再加強宣導及提醒，以社會大眾安全及責任為念，切勿再犯。

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(中時 )