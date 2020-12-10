高雄仁武產業園區甫動工未滿月，高市經發局透露，最近電話接不完，已超過150家廠商表達高度進駐意願。而想進駐的業者包括電子、航太、智慧物流、精密機械等大廠，總計需求60公頃土地，已經超過該園區可以提供的48公頃產業用地，顯示市府招商成效，可望帶動產業加速升級轉型。

經發局指出，仁武產業園區將結合北高雄研發優勢，以及南高雄海、空雙港資源，在與環境共生、低耗能低汙染前提下，成為新興高科技產業聚落。完工後，預估創造242億元年產值、提供6300個就業機會。

經發局表示，未來通過審核進駐的產業將有永續、高值化、低汙染等條件，目前預計在明年第4季，業者即可在園區的公共工程進行時同步建廠，加速投資企業建廠需求，為高雄注入嶄新產業動能。

另外，高市府也將成立跨局處推動小組，以最高效率「緊緊緊」協助開發商及進駐廠商如期完成建廠作業。雖然目前已累積超過150家廠商表達高度進駐意願，但仍持續接受業者諮詢，對於仁武園區有興趣的業者，可電洽「投資高雄投資事務」，專線電話（07）3360888。

(中時 )