通訊軟體暱稱「惡魔化身」的董姓男子，利用交友軟體結識未成年少女，並在臉書找到少女父母帳號，截頁面傳給少女，藉此要脅拍攝裸照，進而對少女予取予求拍攝自慰照，今年4月至8月，共有11名未滿18歲少女以及1名成年女子受害，家屬得知女兒受害，報案竟被辱罵「破麻」，檢察官認董男惡性重大，有高度再犯可能，依違反兒童及少年性剝削防制條例、強制猥褻等罪起訴，並求處重刑。

家住新北市樹林區的22歲董姓男子，今年4月趁成年女子直播時留言「影片都流出來了」、「誰要她的（18禁）影片」、「好啦，要的自己密我」，並利用通訊軟體傳送給40位，女子與他人性愛影片，直到今年8月女子發現後報案，檢警赫然發現被害還有其他11名少女，其中2人未滿12歲。

檢警調查，董自6月起以「惡魔化身」暱稱，利用交友軟體結識未滿18歲少女，加上臉書找到其他同儕，假意交往取得信任，搜尋少女父母的臉書，截圖後傳給少女，恐嚇已取得聯繫父母方式，若不配合拍裸照，將散布不利的傳言，讓少女遭父母責罵。

少女擔心行為被父母發現，順從董拍攝照片，卻陷入「惡魔」陷阱，得寸進尺視訊裸露、沐浴、甚至來依指示以手指、鉛筆自慰，過程都遭截圖，成為威脅工具，若堅決拒絕即遭恐嚇「不要等到我哪天真的忍不住，小心你給我的東西跑到別人那邊，我就不管了！」、「在頂嘴一句試試看」、「如果禮拜六我沒親眼目睹，你就完了」。

董甚至與朋友自吹自壘，該如何找更多少女下手，今年6、7月有家長陸續在淡水、屏東、雲林、彰化和苗栗報案，檢警拘提前，董還傳訊息威脅少女家，造成少女極大恐懼，擔心影片、照片外流。

起訴指出，董除了私自觀賞外，還向友人吹噓，致少女關閉社群軟體。檢察官痛批，利用少女對性懵懂無知，懼怕遭到家長知悉會責怪，誘使、威脅少女傳送猥褻照片，可謂心態偏差、惡性重大，建請法院以一罪一罰予以重懲。

(中時 )