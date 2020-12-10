響應世界人權日，台南市教育局今天在司法博物館舉辦「手（守）」護人權、「手（守）」護學童」校園宣誓儀式，一起為守護學童努力。台南市長黃偉哲表示，藉此宣示台南市政府重視兒童人權以及男女、婦女平權的決心，期待跨越紅線，打破天花板。

黃偉哲表示，世界很多國家、地區一路走來，人權有不同進程，台灣在人權上也是一步步走過來，除了政治人權外，兒童及婦女人權是今天更要去努力的，他也特別強調，照顧婦女、兒童要從平時落實作起，不要等到事後發生了不幸事件才重視，應該要跨越紅線，打破天花板。

他說，兒童是國家的主人，未來的主人翁，但現在就要加以保護，今天有許多包括家長、團體，包括校長、包括老師等，對於同學的學習權以及平等權、兒童人權照顧，都非常努力，但光是靠官方力量絕對不足，需要社區、需要家長一起的努力才可以，在學校以外的地方，我們還是要特別注意的，期待大家一起攜手努力，此外針對婦女部分也期待跨越紅線、打破天花板，希望能對婦女就業平權、人身自由平權、身體自主平權，都能夠得到最大的一個照顧。

教育局長鄭新輝表示，守護「人權」、保障「兒童權利」及「消除對婦女一切形式歧視」，是市府施政重要課題，透過辦理全市12 場次教師研習、2場次校長策進研討會以及文宣品製作強化教育人員童權的認知。此外，每學期友善校園周「反霸凌、正向管教」宣導，落實教師重視童權，實踐兒童權利公約原則與精神。

台南市人權輔導團總召集人東山國中校長黃旭陽說，人權輔導團協助全市國中小將人權議題融入學校課程研討與教學實踐，鼓勵教師運用多元教學形式融入人權精神，以兒童權利公約、性別平權作為主軸議題融入課程，讓學生在學習過程中，認識自我權益與相互尊重。

(中時 )