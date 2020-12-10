PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

江啟臣烙狠話！蘇無力招架！立法院總質詢

國民黨黨主席江啟臣，因帶領黨內抵抗萊豬手段激烈，讓不少藍營支持者重燃希望，獲媒體大讚「國民黨A咖」。8日江質詢行政院長蘇貞昌，搬出去年賴清德在行政院長交接典禮中，為民進黨執政要開放美豬、美牛道歉一事，要蘇好好為自己的風骨負責，更痛批蘇如今不道歉又不請辭的態度，除了「想要當官」沒有其他解釋。蘇全程「溫順聽講」的態度與平日作風截然不同，讓網友驚呼「蘇貞昌遇到江啟臣乖得像鵪鶉」。

江啟臣質詢蘇貞昌，是否記得去年賴清德將行政院長交接給自己時，說了什麼話？賴當時說，國民黨反對美豬、美牛開放，後來國民黨執政又換成民進黨反對開放，過去他在國會難辭其咎，要跟社會道歉。江直言，這是現在的賴副總統的高度，並反問「蘇院長，您的高度呢？」認為同樣都是民進黨、同樣都是院長，賴願意為了理念而道歉，反觀議場內文武百官卻無一人願意道歉，成強烈對比。

江啟臣表示，若蘇貞昌不願道歉他也不會勉強，除非蘇推翻自己過去「反對萊豬、反對萊克多巴胺」的理念，或是坦承自己就是承總統蔡英文之命，礙於憲政體制不得不到立法院備詢，自己內心也萬般無奈；或者直說，現在的自己已經不是2012、2013年的民進黨黨主席蘇貞昌了，現在的自己已經完全打從心底接受了、改變了當年的看法，否則，「我會奉勸你，自己請辭。為什麼？這叫『風骨』，這叫『政務官的風骨』。」

江啟臣細數過去為「政務官的風骨」請辭的政治人物，包括行政院前院長唐飛，為核四政策向時任總統陳水扁請辭；衛生署前署長楊志良，為健保調漲請辭；法務部前部長王清峰，為廢死政策向時任總統馬英九請辭。江表示，自己也做過政務官，政務官重要的就是一個「肩膀」、一個「態度」、一個「你對理念的堅持要讓民眾看清楚，你到底站在哪一個價值」，如今的蘇貞昌，讓人分不清，究竟與2012、2013年的蘇主席，以及2006年的蘇院長（蘇曾在陳水扁總統時期擔任行政院長），到底是不是同一個人？如果蘇的價值還是一樣，「坦白講，你今天應該要請辭下台。」

不僅如此，面對既不道歉也不請辭的蘇貞昌，江啟臣直言：「院長，很抱歉，本席只能如此解讀——你想要當官；或者，你認為還有更高的職務。那這個也就是為什麼，外界一直會拿你過去在神明發誓的事情來做文章。我在這邊不再提，可是院長，作為一個政治人物，作為一個政務官，我覺得風骨大於一切，如果我是你，我會請辭下台，因為我的主張跟現在的領導者不一樣。」

蘇貞昌被江啟臣質詢，全程不發一語，神情嚴肅、立正站好「聽講」，與過去咄咄逼人、辯才無礙的形象大相逕庭，讓網友驚訝不已。有人在PTT論壇發表《蘇貞昌遇到江啟臣乖得像鵪鶉》一文，寫道：「蘇的態度明顯不同，像敗家犬不敢吭聲。到底為什麼啊？海龍（江過去服役時在有「水鬼」之稱的陸軍海龍部隊當蛙人）出身真有這麼大影響嗎？一出手就把蘇鎮住。」其他網友也紛紛留言：「霸氣消失」、「光頭變乖了」、「騙神明還裝傻很可憐耶」、「江啟臣大破大立，走自己的路」、「國民黨有希望了」。

(中時新聞網)