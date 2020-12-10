勞動者銀行(Saski Baskonia)目前排名歐洲籃球聯賽第9屬於中段班，6勝5敗戰績雖然不亮眼，但近5場賽事取得4勝士氣正旺！三分線是勞動者銀行的一大武器，雖然三分的出手數量在聯盟平均水平，但命中率39.7%卻是頂尖(僅次於亞曼尼米蘭(Ea7-Emporio Armani Milano)的41.8%)，主要原因是勞動者銀行球權流動順暢，擅於找尋位於空檔的隊友，從他們精美19.3球(聯盟第3)的場均助攻數即可看出端倪。隊上沒有特別突出的明星球員，場均有4位得分上雙位再加上2位超過9分的球員，團隊籃球的精髓完全體現在勞動者銀行的比賽之中。

馬卡比特拉維夫(Maccabi Electra)位於歐籃聯第13名，4勝8敗的他們正在尋求從11月以來的客場首勝。威爾貝金(Scottie Wilbekin)場均可以砍下18分是聯盟得分榜上第3名的超級高手，搭配昔日NBA騎士隊強硬中鋒日日奇(Ante Zizic)，攻勢一裡一外互相串連。值得一提的是特拉維夫的籃板能力，陣中多名球員防守緊縮卡位紮實，全隊場均可以摘下37.1顆籃板傲視聯盟。

兩隊即將在本週五(12/11)上午04:00碰頭，特拉維夫王牌威爾貝金進攻火力雖然強勢，但勞動者銀行陣中助攻、抄截一把罩的亨利(Pierria Henry)也絕非省油的燈，兩人過招絕對吸睛！另外，上段提到特拉維夫籃板能力聯盟第一，但歪打正著本週面對的勞動者銀行籃板能力聯盟第二，特拉維夫在內線恐怕討不了太多便宜。勞動者銀行近期狀態火燙『讓分過盤』沒有問題，兩隊近三場對戰場均兩隊比數加總超過173分，建議喜歡運彩大小的朋友們瞄準『大分』選項。

(中時新聞網)