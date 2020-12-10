中央銀行2020年4月1日開辦的中小企業貸款專案融通，目前總融通額度為3,000億元，實施以來受理金額已近2,200億元，因9月底全體銀行對中小企業放款年增率達12.5％，顯示專案及政府相關紓困貸款，有助中小企業取得營運所需資金，決定延長專案貸款申請期限至2021年6月30日。

央行表示，鑒於全球疫情升溫，為持續協助中小企業強化營運動能，修正專案的銀行受理中小企業申辦貸款期限，由原2020年12月31日延長至110年6月30日。銀行自2021年1月5日（含）以後，向央行申請核撥的案件，其融通期限得至2021年12月31日。同時銀行新承作受疫情影響中小企業專案貸款案件，適用優惠利率期限也得至2021年12月31日。

央行指出，2020年因疫情衝擊，中小企業融資需求迫切，央行除開辦紓困專案外，近期也以座談或通函方式，籲請銀行善盡社會責任，引導資金配置於生產事業實質投資，以提高就業及國人所得。自12月8日起，並進一步強化不動產貸款針對性審慎措施，避免銀行資金過度流向不動產放款。

這次調整專案申辦及融通期限，即在延續各項措施的精神，持續經由銀行向中小企業挹注資金，引導信用資源有效配置及合理運用，滿足經濟活動需求。央行強調，未來仍將視疫情需要，滾動檢討本專案貸款相關內容，並密切關注疫情發展及企業資金需求情況，在融通期限屆期前，檢討相關辦理事宜。

同時央行也再次籲請金融機構，充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，協助受疫情影響的中小企業取得營運所需資金。

(工商 )