國家通訊傳播委員會（NCC）不予中天新聞台換照，中天新聞台向法院提出假處份，日前遭到台北高等行政法院駁回，哈佛大學法學博士、律師黃維幸今表示，北高行駁回中天新聞台假處分，對台灣民主造成無可彌補的傷害，更讓人民對司法獨立失去信心，台灣正處在危險的十字路口，NCC獨立判斷看似民主，卻是對民主最大的威脅，呼籲民進黨政府不應該延續威權。

國家通訊傳播委員會以四大理由決定中天新聞台「不予換照」，黃維幸表示，面對假消息、情緒性言論充斥的年代，大家都在思考怎麼對付這些問題，在大家還沒找到穩妥解決方法的時候，NCC就改變遊戲規則，說報紙或是電視台立場有問題，用同樣的標準看其他電視台大家都有問題，單挑中天來處罰顯然不符合公平正義。

北高行日前駁回中天新聞台的假處分，黃維幸表示，北高行的判決對民主政治最大的傷害，就是讓人民對司法獨立失去信心，如果司法判決讓大家覺得司法不獨立，將是對民主最大的威脅，也是對台灣民主造成無可彌補的傷害。

外界對於北高行駁回假處分理由有所質疑，黃維幸說，中天新聞台最終只能打憲法官司，不過，按照過去打憲法官司的經驗，他並不樂見大法官能做出公平審判，雖然不能因為多數大法官是在蔡政府任內提名，就對大法官帶有偏見，但大法官的政治傾向及意見是否會蓋過法律專業判斷，仍有待社會大眾拭目以待。

黃維幸表示，在中天打官司的同時，民間應該要有聲浪，並非要用民粹壓過司法，而是如果民間沒有聲音，將來就會淪為政治勢力決定民主未來，黃維幸更呼籲民進黨政府，不應該延續威權，應趁著執政結束惡性循環。

(中時 )