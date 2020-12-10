台積電(2330)今（10）日公布2020年11月合併營收約為1248.65億元，創歷史次高，月增4.7%，較去年同期增加了15.7%。台積電第四季營收可望再創新高，第四季美元營收估季增約3.4%。

台積電10月加上11月營收為2441.68億元，12月營收預估仍在1100億元之上高檔，有法人預估台積電12月營收仍旺，整體第四季營收挑戰優於財測之業績表現。

台積電預期，在智慧手機與車用平台銷售成長帶動下，第四季業績可望攀高。據台積電公布的第四季財測數字，營收估達124~127億美元，季增2.1~4.6%，中位數約3.4%；以1美元兌換新台幣28.75元計算，第四季新台幣營收估3565~3651億元，毛利率估51.5~53.5%，營益率估40.5~42.5%，均將站穩高檔。

台積電2020年1至11月營收約為新台幣1兆2,218億9,000萬元，較去年同期增加了26.4%。

台積電今年營收將再創新高，全年營收將成長3成。台積公司挾技術領先，掌握5G與高效能運算成長商機，今年美元營收成長可望超越晶圓代工業水準，預計將達30%。

(時報資訊)