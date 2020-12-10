日本軟銀集團周四股價飆漲14%，因美國餐飲外送平台DoorDash首日上市暴漲，為軟銀帶來112億美元的豐厚投資收益。

稍早前軟銀股價一度暴漲19%，並觸及20年新高。

DoorDash周三首日在紐約證交所掛牌交易，以較首發價大漲78%開出後，終場飆升85.79%，收在189.51美元，市值達到約602億美元。

軟銀過去3年投資DoorDash約6.8億美元，不過，在DoorDash股票首日上市後，其約25%的持股價值已經飆升至119億美元。

對軟銀執行長孫正義而言，DoorDash帶來的豐厚收益是一個大好消息，他正亟欲重振1000億美元願景基金的投資聲譽。由於對辦公室共享平台WeWork、寵物照護公司Wag等新創公司的投資失利，使願景基金在過去一年遭逢一連串的損失。

上個月軟銀宣布願景基金的價值目前約為764億美元，略高進行83項投資案所支付的750億美元，但主要因為股市在科技股帶領下，從年初疫情造成的崩跌中反彈。

軟銀其他的投資案最近也接連告捷，包括叫車平台優步股價上漲，而軟銀是優步的最大股東，以及以400億美元將半導體設計公司安謀（ARM Ltd）賣給輝達（Nvidia）。

(時報資訊)