荷蘭一法院在周三對瑞銀執行長漢瑪斯(Ralph Hamers)展開刑事調查，追究其在擔任荷蘭ING集團總裁期間，在未能打擊洗錢活動所扮演的角色。

漢瑪斯在一個月前才擔任瑞銀執行長。該全球最大財富管理公司表示，漢瑪斯將繼續執行職務，在其上任前，公司已經對漢瑪斯進行包括對荷蘭反洗錢事務進行盡責的獨立評估。

據知情人士指出，瑞銀已經啟動緊急計畫，讓漢瑪斯在延長時間接受詢問之時，由另一位高層代理其職務。目前不清楚調查會持續多久，預計最早要到2022年才會有新判決。

在因全球壓力而打破一世紀以來的銀行保密政策之後，瑞銀試圖重塑自身品牌為一穩定和值得信任的金融中心，然而對漢瑪斯的調查將影響其努力。

瑞士金融監管局FINMA表示，在審查漢瑪斯提名時，已處理過其荷蘭反洗錢問題，最後證明漢瑪斯適合擔任該職位。

荷蘭ING集團在2018年以7.75億歐元(約9.4億美元)與荷蘭檢調達成和解協議，解決一宗未能發現客戶洗錢和其它犯罪活動的案件。 部分投資人不滿2018年的判決，認為未能追究到個人的責任。這導致了周三的判決，海牙上訴法院認為，雖然和解協議仍然有效，但是檢方必須調查漢瑪斯的個人角色。

荷蘭ING集團對於周三法院維持2018年和解協議表示歡迎，表明將繼續加強「合規風險的管理」。

(時報資訊)