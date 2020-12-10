繼三雄中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)紛紛宣布5G用戶超越30萬後，台灣之星今(10)日宣佈，受惠先前雙11檔期的推波助瀾，5G用戶衝上10萬大關，台灣之星也挾今年最後一檔「雙12限定」好康優惠，盼衝出新一波5G用戶。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣今年進入5G元年，台灣之星從消費者真實回饋的需求與喜好出發，提供現在用得到、輕鬆入手的「全民5G」資費方案，並首創「用到5G才付錢」的收費機制，自開台以來就獲得市場廣大好評，目前5G總用戶數已突破10萬大關，其中62%為新客戶、38%是老客戶原約升級或續約。此外，為滿足年底大量的送禮需求，並擴大回饋所有消費者，特別選在聖誕、跨年前夕的雙12檔期推出年末最後一檔優惠，不論是想申辦門號或搭配手機、單買各式商品，通通都能滿足。預期本次雙12將帶動5G整體申辦業績成長兩成，締造新一波搶購高峰。

針對本波雙12優惠，只要在優惠期間於台灣之星全台實體門市及網路門市申辦「雙12限定」月租399元資費方案，綁約24個月，原每月贈送20GB上網傳輸量直接大方增量50%、可享30GB的5G不限速上網傳輸量，到量於實體門市/網路門市申辦者還可分別再享5Mbps/21Mbps的4G上網輕速吃到飽，且網內互打免費、網外/市話共送30分鐘；申辦月租599元則可享5G不限速上網流量翻倍、從每月贈送30GB增至60GB，到量於實體門市/網路門市申辦者還可分別再享10 Mbps的4G上網輕速吃到飽/4G不限速吃到飽，且網內互打免費、網外/市話共送60分鐘；申辦月租$699資費方案則直接享有5G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外/市話共爆送250分鐘，與別家電信業者的5G不限速吃到飽月租費相比，每個月現省700元。

另外，台灣之星也因應5G開台所帶來的5G手機需求，針對想要購買5G手機的消費者，此次也提供高CP值、資費及多樣5G機款供消費者依實際使用需求選擇、搭配，月租599元起，綁約36個月，包含OPPO Reno4 Z 5G等指定5G機款通通只要0元；申辦月租799元以上資費方案，除可享終身4G不限速吃到飽，有用到5G才付錢、每月5G收費最多加200元，包含iPhone 12 mini 64GB及三星Galaxy A71 5G等精選5G機款，0元就能輕鬆入手；若申辦月租1399元資費方案，除可享終身5G不限速吃到飽，搭配多款人氣5G旗艦機款如iPhone 12 64GB及三星Galaxy Note 20 5G可享專案價0元，讓消費者輕鬆晉升5G世代。

(時報資訊)