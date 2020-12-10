浙江台商確診可能就是本土感染！中央流行疫情指揮中心今天推翻昨天沒有本土感染條件的說法，表示案719浙江台商住的防疫旅館，先前確實曾接待過一名確診案693，接下來將針對防疫旅館全體員工進行血清抗體採檢以及環境採檢，確認浙江台商是否有可能為本土感染。若確定為本土感染，也就證明了感染科權威黃立民醫師所說的，97.5%的機率為本土感染，並在防疫旅館染疫。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨天指出，經確認案浙江台商所入住的防疫旅館並未接待過確診者，因此研判在台感染的可能性低，但沒想到發言人莊人祥今天改口，表示今天上午再度詢問後發現，浙江台商所居住的防疫旅館，先前曾接待案693，且兩人入住時間有重疊。

不過莊人祥強調，浙江台商與案693入住後並未搭乘電梯，都是走樓梯上樓，且兩人入住後都沒有再走出房門，餐飲也是用外送，由飯店員工放置在門口各自取餐，並沒有與任何人接觸，且案693住在六樓，浙江台商住在三樓，不太可能會有接觸。

台灣感染科專家、台大兒童綜合醫院院長黃立民日前分析，從浙江台商的Ct值為15來看，顯示是剛被感染，且對照過去觀察，有97.5%的個案是在遭感染後11天內發病，而浙江台商是入境居檢第12天發病，因此有97.5%的機率是在國內被傳染。

黃立民表示，由於浙江台商不是住在指揮中心嚴格管理的集中檢疫所，因此管理可能有些變數，推測有可能是在防疫旅館遭感染，但莊人祥否認這個可能。

(中時 )