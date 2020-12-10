台股10日受美科技股拉回影響，指數大跌百點，電子股成買盤調節重災區，兼具全球（Global）布局及ESG永續概念的「雙G」題材的元大未來通訊ETF（00861）、元大未來關鍵科技ETF（00876）雖同步回檔修正，終結連日上漲腳步，但交投明顯放量，吸引低接買盤進場承接，卡位產業成長趨勢。

隨著5G議題越來越熱，以5G為主題的ETF也陸續掛牌問世，統計目前國內5G主題ETF累計共有4檔及一檔主動型基金，其中，元大未來通訊ETF及元大關鍵科技ETF布局範圍涵蓋全球。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊說明，5G商機非僅限單一國家、單一區域，而是全球各國從上而下未來數年重要發展項目，因此從全球不局才有機會篩選出龐大供應鏈中國際頂尖龍頭業者。

元大未來關鍵科技ETF指數編製邏輯除流動性、市值外，更將企業營收獲利、研發費占比納入篩選標準，在競爭激烈的科技業找出最有研發力、支撐未來趨勢向上的企業，在全球10個5G重點發展國家中篩選出通訊產業領導公司，且單一企業設投資比例上限，追求5G成長性同時也做到分散風險。

進一步比較分析今年第二季元大未來關鍵科技ETF的前十大成分股平均毛利率即達44.4％、元大全球未來通訊ETF更高達46.52％，產業獲利前景正向，也是元大兩檔5G ETF股價能持續創高的原因之一。

此外，參考國際ESG評級機構RepRisk進行的ESG風險評比，元大未來關鍵科技ETF其成分股投資分布大多拿下A級評等，代表風險相對低，預料有機會獲得ESG投資人青睞。

(工商 )