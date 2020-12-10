高雄市大寮區某幼兒園陳姓女園長遭疑不當管教，致5歲男童右手骨折，雄檢偵辦發現，陳女是為糾正男童坐姿才拉他手，後因男童抵抗受傷，據此認定她非故意，依過失傷害罪起訴。

國民黨高雄市議員邱于軒今年6月間踢爆大寮區某間幼兒園疑似不當管教，時任高雄市代理市長楊明州表達不予姑息決心，警方除將全案函送高雄地檢署偵辦，教育局也自8月1日起裁處減招21人處分。

陳女到案時指出，男童在事發後並未表達不舒服，因此認為手部骨折和拉扯無關。但男童父親則說，男童事發當晚返家即說在學校被折手，導致右手腫脹不適。

高雄地檢署檢察官勘驗監視器畫面後認為，雙方會發生拉扯是因男童突然奮力抵抗，且陳女雖將男童上提，但沒有將他拉離椅子，出力應非猛烈。至於男童身體扭轉，則是因自己掙扎，而非陳女扭轉他，據此採信陳女「怕鬆手會害男童跌坐地面」說詞。

檢方認為，陳女身兼教保員和園長，與男童並無任何仇怨，且男童一旦出事，可能影響她的工作，認為陳女並非是故意傷害男童，據此依過失傷害罪起訴。

起訴指出，陳女今年5月14日上午11時多在幼兒園一樓教室暫代大班班導維持秩序，因男童上課時將身體前傾，讓後椅腳騰空，她上前拉住男童雙手，要求他雙手離開桌面，放在背後。

不料，男童突然奮力抗拒，陳女繼續拉著男童雙手往上提，結果男童坐在椅子上持續扭轉身體，導致失去平衡弄倒桌椅。陳女拉著男童雙手近2秒後，才慢慢鬆手讓他坐在地面，雙方共拉扯僵持近10秒。但男童回家後表示右手不適就醫，經診斷發現有骨折。（編輯：黃世雅）1091210

(中央社)