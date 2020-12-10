超商兌換發票神展開！一名網友發票中了200元，跑去超商兌獎，正當他要離開時，正妹店員突然喊了一句「水喔！」讓原PO忍不住暗自竊喜，也太可愛了！怎麼還幫他開心呀！未料，一轉身卻發現是剛剛結帳完的礦泉水忘記拿，讓他瞬間尷尬到不行，也讓許多網友笑歪直呼，這什麼啦！好有畫面感，真的快笑死。

一名網友在Dcard上分享，上個月的發票幸運的中了200元，出門時順道去超商兌獎，告知店員想要換現金後，原PO便出示身分證並留下電話，最後也順利拿到錢，但就在他帥氣轉身準備離開時，正妹店員卻突然開口說「水喔！」

讓原PO心跳加速，偷偷竊喜想說，怎麼這麼可愛，還替他中獎感到開心呀！結果一回頭卻看見，店員指著結帳櫃台上的礦泉水說「水喔！」原來店員只是出聲提醒他，別忘記拿剛剛買的水，讓他超級尷尬地想「嗯，好，只有我自己開心。」

貼文一出，立刻引發網友討論，「有時候替客人開心，客人都很淡定耶」、「我要笑死」、「好好笑好有畫面」、「我這次中1000 元，全聯店員邊用邊跟我說，好羨慕，有夠可愛」、「後勁好強」、「不知道為啥超好笑XD」、「你高興的太早了」。

(中時新聞網)