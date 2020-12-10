今天是國際人權日，監察院國家人權委員會舉行「台灣人權阿普貴（UPGRADE）」活動，蔡英文總統也親自出席。國民黨立委李貴敏質疑，最近中天新聞台換照爭議，諷刺的是，有看到監察院或國家人權會發聲嗎？

李貴敏表示，只要真正關懷人權的朋友都會同意，人權是普世價值，必須超越朝野、超越黨派、超越藍綠。任何人權的議題，都不應該被拿來當成政治操弄的手段；任何政治操弄，都無助於人權的落實，當跨越黨派之後再談人權，人權才真正能夠成為民主鞏固的基石。

看到國家人權委員會揭牌，李貴敏質疑，台灣的人權保障真的進入新階段了嗎？今天台灣社會裡面依舊充滿了仇視、對立，特別在監督執政者落實人權理念方面，還有相當長的路要走。

李貴敏舉例，關注人權的民團揭露今年民眾票選十大人權爭議，包括疫情監控下的人權矛盾，像小明無法返台這樣情形；南鐵東移迫遷爭議；科技偵查法侵權疑慮；無薪假人數飆升；甚至最近中天新聞台換照爭議，「諷刺的是，我們有看到監察院或國家人權會發聲嗎？」

李貴敏提到，還有民眾關注的居住權問題、貧富差距與經濟人權問題，乃至於人民健康權問題，這些其實都是憲法保障基本人權的一部分。但政府體制內制衡的聲音還是一樣鴉雀無聲。

而萊豬進口爭議，李貴敏批評民進黨政府對民眾關於健康的需求置若罔聞，黑箱作業，更跳過國會監督環節，這無疑是對台灣民主與人權的一大傷害。「未來到底只是形式上成立一個人權委員會，好跟別的國家交流？還是我們真心誠意地探索，對於憲法上保障的人權，我們到底做到了多少？」

(中時 )