立法院長游錫堃下午參加NOWnews舉辦的「修憲論壇」。（趙婉淳攝）

立法院日前成立修憲委員會，宣示啟動修憲工程，立法院長游錫堃今天出席NOWnews舉辦的「修憲論壇」致詞表示，朝野立委對修憲議題意見分歧，若要完成好的修憲，可能要「下屆再下屆」的立法院，他期許，至少要在此次修憲能通過18歲公民權與降低修憲門檻，這樣才算及格，若無就是「0分」，先有60分，未來的路就會更寬廣。

游錫堃指出，修憲在台灣是高度困難的事情，但又非常重要，因為憲法決定人民想要的國家、政府、生活方式，也就是民主或專制，憲法是國家的根本大法，淺白地說，憲法是人民權利的保障書。

游錫堃表示，不管是制憲或修憲、三權或五權、總統制或內閣制等修憲議題，目前立法院朝野黨團意見分歧，而制憲的氣候還未成熟。他坦言，若要完成好的修憲，可能要「下屆再下屆」的立法院，透過2次選舉，讓台灣主體性的思考更深植民心，朝野政黨都形成國家意志，修憲就比較容易。

游錫堃說，現在除了18歲公民權有共識外，其他修憲案子都必須要有所妥協，回想15年前為了廢除國大代表、改成單一選區兩票制，最後妥協提高修憲門檻，現今修憲案須經過半人民投票同意，「要有965萬人民同意，等於高過蔡英文817萬得票數」，非常不容易，呼籲年輕人要努力說服長者出來投贊成票。

立法院這會期成立修憲委員會，但至今尚未有進展，游錫堃解釋，開放美豬美牛進口，在立法院引起蠻大爭議，同時要處理明年度預算，才使得至今還沒正式運作，「下會期的修憲委員會應該會比較熱絡，包括舉辦研討會、公聽會等」。

朝野立委日前已提出38件修憲案，其中18歲公民權有15件、廢考監有5件。游錫堃期許，無論如何，18歲公民權、降低修憲門檻的修憲案，至少要在此次修憲中通過，若這兩案都通過，那修憲就及格，若無，就0分，再加上廢考監也通過就達到70分，再有什麼通過就是80分，要想辦法努力達到100分，但先有60分，未來的路就會比較寬廣。

(中時 )