「臺南流行音樂地圖」引領大家探訪尋遊台南各地的音樂地景。(曹婷婷攝)

你知道赤崁樓、台南公會堂、關子嶺這些台南名勝古蹟，在台南流行音樂史具有重大意義嗎？台南市文化局獲文化部補助辦理影視音體驗計畫，發掘台語流行音樂在台南發展歷程，拍攝《臺南流行音樂地圖－阿爸的歌本》紀錄片，介紹台南重要音樂人與相關產業，其中一張經典合照是文夏在台南高商讀書時與台南高工音樂同好組樂隊，奇美集團創辦人許文龍也同框合影，見證許文龍青春年少熱愛音樂的一面。

你可能聽過許石、吳晉淮、文夏的名字，知道他們是台南重要音樂人，但可能不知道赤崁樓、臺南公會堂、關子嶺也在台南流行音樂史扮演重大意義。文化局製作拍攝《臺南流行音樂地圖－阿爸的歌本》紀錄片，介紹台南重要的音樂人與相關產業。

文化局長葉澤山表示，說到台灣流行音樂，大部分民眾會以為台北是主要發展地區，其實台南的台語流行音樂在台灣音樂發展史上其實具有重要地位。台南不但有許石、吳晉淮、文夏、郭一男等重要的音樂人，台灣第一間製作黑膠唱片的「亞洲唱片」1957年就在台南成立，更是台灣現存最老的本土唱片公司，捧紅包括紀露霞、文夏、洪一峰等一線歌手。

《臺南流行音樂地圖－阿爸的歌本》由文化局委託長物志文化事業有限公司製作拍攝，籌備至完成影片完成歷時近八個月，融合設計劇情及文化局辦理臺灣資深藝人「寶島歌人會」系列演出片段，進而帶出臺南重要音樂人與音樂地景、音樂產業發展脈絡。藉由紀錄片中「臺南流行音樂地圖」上與市民生活息息相關的場景，讓民眾更加了解台南的台語流行音樂史。

片中由主角「阿草」在家中發現父親珍藏已久的臺語歌謠「歌本」，開啟了他探索臺南流行音樂的軌跡。從永成戲院的寶島歌人會-文夏登台出發，一路上經過台南公會堂、寶美樓、許石音樂圖書館、安平運河、吳晉淮音樂紀念館等地，述說這些地點的音樂故事以及許石、吳晉淮、郭一男等台南重要音樂人的顯著事蹟。

化局也將紀錄片中「地圖」實體化，地圖不只有重要地點的精緻手繪插圖，更加上音樂地景的重要性介紹，日後民眾將可在臺南各重要音樂地景索取地圖紙本，帶著「臺南流行音樂地圖」，探訪尋遊台南各地的音樂地景，也畫出屬於自己的台南音樂地圖。

(中時 )