台灣第一香西港香明年4月登場，台南市西港區公所特別規畫西港刈香三部曲，12、13日由「攜西港文化祭」首部曲先暖身登場。（劉秀芬攝）

自1784年開始3年1科的台灣第一香西港香，明年4月將迎接第80香科到來，台南市西港區公所特別規畫西港刈香三部曲，12、13日由「攜西港文化祭」首部曲先登場，台南市長黃偉哲說，過去的西港刈香熱鬧過後就沒了，今年文化祭先為西港刈香暖身，希望讓更多人、外地遊客體會本地文化。

黃偉哲10日至西港慶安宮參加西港刈香三部曲啟動記者會，他說，西港刈香能夠延續240年真的非常不容易，2009年蘇煥智縣長的時候西港刈香列入國家無形文化資產，到現在已經11年了，「人的生命有限，但文化的資產無限」，一定要把西港刈香的文化、禮俗，歷史意義保存下來，發揚光大。

西港區長林耿漢表示，西港刈香是西港人心中大事，公所特別規畫「攜西港文化祭」、「春遊金砂桃紅宴」、「熱鬧慶藝香」三部曲活動，首部曲是西港商圈主辦，12月12、13日於西港香發源地姑媽宮前舉辦。

攜西港活動除了有市集攤位、藝陣表演、藺草手作體驗，最大亮點是以當地信仰的鯉魚公作為主視覺，打造全台唯一的百坪草蓆迷宮，結合夜晚的燈光秀，勾勒出鯉魚在水裡悠遊的視覺饗宴。

二部曲「春遊金砂桃紅宴」3月春天時將於西港金砂里知名花旗木步道舉行，邀請遊客來賞花海、聽音樂會、逛文創市集。重頭戲三部曲西港刈香農曆4月正式開始，林耿漢說，希望大家來西港玩迷宮、逛市集、賞花看藝陣，體會西港的獨特魅力。

台灣第一香西港香明年4月登場，台南市西港區公所特別規畫西港刈香三部曲，12、13日由「攜西港文化祭」首部曲先暖身，還推出百坪草蓆迷宮。（劉秀芬攝）

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