TrendForce旗下半導體研究處表示，在歷經超過兩季的庫存修正後，為減緩預期後續漲價所造成的成本上升，2021年第一季預計買方將開始提高庫存水位，使價格有所支撐，整體DRAM的平均銷售單價將止跌回穩，甚至有微幅上漲的可能。

TrendForce旗下半導體研究處表示，包含PC DRAM（占總供給位元數13%）、Server DRAM（占總供給位元數34%）、Mobile DRAM（占總供給位元數40%）、Graphics DRAM（占總供給位元數5%）以及Consumer DRAM（占總供給位元數8%）在內的DRAM領域，因整體屬寡占市場型態，供需動能較NAND Flash明顯健康許多。隨著庫存回補，2021年第一季價格有撐。其中，筆電出貨暢旺拉升廠商備貨動能，PC DRAM價格大致持平。且隨著產能排擠與美光跳電事件影響，Server DRAM價格將由大致持平轉為微幅上漲。

從PC需求面來看，2021年第一季筆記型電腦的整機生產量預估為約5270萬台，季減約9%。然而，大部分的PC OEM品牌廠，受惠於今年筆電出貨暢旺（年增20%），PC DRAM庫存水位僅4~5周，因此預估短期內廠商增加庫存的意向，將會持續拉升需求動能。從供給面來看，DRAM三大原廠三星、SK海力士、美光整體的供給位元成長在近兩季並未有大幅提升；此外，受惠於mobile DRAM的拉貨動能暢旺，第三季末起各廠就計畫性地將產能持續轉向該領域，導致PC與server DRAM產能受到排擠。因此，在2021年第一季需求有撐，供給未明顯成長的情況下，PC DRAM均價不易下跌。

Server DRAM部分，從需求面來看，因每年首季均為品牌廠淡季週期，惟須留意data center在DRAM價格即將漲價前夕的提前補單動作。從供給面來看，與PC DRAM的供給態勢雷同，在產能排擠的效應下，2021年第一季server DRAM供給位元成長非常有限。

整體而言，TrendForce認為Server DRAM價格落底、產能趨緊等因素導致市場對於提前備貨的共識顯著提高。展望2021年，雖然每年首季度均為品牌廠出貨的淡季，但在價格反轉前夕與美光跳電事件的預期性心理影響下，將會刺激買方提前補單，server DRAM的價格下行有機會提前終結，明年首季將正式漲價。

另外，預估第一季Mobile DRAM價格大致持平，僅小型品牌廠合約價有上揚可能。Graphics DRAM價格小幅上漲，估GDDR6上漲約5-10%。Consumer DRAM價格大致持平，DDR3供給減少價格將率先拉漲。

從需求面來看，新顯卡、新遊戲機及礦機持續扮演graphics DRAM需求的三大支柱，帶動graphics DRAM成為眾DRAM產品中率先漲價者。TrendForce預估，在強勁的需求持續帶動下，主流產品GDDR6價格將於2021年第一季上漲約5-10%，漲價態勢最為明確。

(時報資訊)