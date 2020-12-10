今天早上謝父回歸平靜，心情平復許多，但不願意在接受採訪，透過警方跟媒體表示，謝謝大家關心，未來將不再接受採訪。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

謝父說，現階段想先將女兒照顧好，現在跟女兒每天都有保持聯絡，過去的紛爭就讓它過去，最重要的是如何幫助女兒，回歸社會，踏入正軌。（翻攝／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府社會處表示，謝女過瘦等健康問題，已經有做初步的檢查，身體機能等都是正常的。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化謝姓男子找到被前妻帶走失蹤12年的女兒，今天驚傳謝男前妻將帶著女兒搬家，彰化地檢署襄閱檢察官葉建成表示，林女目前被限制住居，有持續掌握林姓母女行蹤，彰化警方也表示，目前林姓母女是由高雄社政單位協助安置，安全無虞。

今天早上謝父回歸平靜，心情平復許多，但不願意在接受採訪，透過警方跟媒體表示，謝謝大家關心，未來將不再接受採訪，現階段想先將女兒照顧好，現在跟女兒每天都有保持聯絡，過去的紛爭就讓它過去，最重要的是如何幫助女兒，回歸社會，踏入正軌。

謝男也說，新聞媒體所說的家暴疑雲，都是沒有的，當年2人結婚都很年輕，爭吵難免都會發生拉扯，但絕對沒有家暴行為，不然監護權也不會判給他，強調這些都過去了，只希望能珍惜接下來跟女兒的相處時光，好好對他，修補這12年來的父女感情。

謝父得知前妻又將帶走女兒，他表示完全不知情，但他早有預料，彰化縣政府社會處表示，在謝父同意下，母女返回原居住地，但位置曝光，每天有媒體守候，讓鄰居及母女倍感壓力，當地社政單位在徵求母女同意下，帶離現址，搬到較安全隱密的居住處所，全天候都有人照顧。

彰化縣政府社會處社會保護科長鐘泂偉表示，因林母有案在身，有限制住居問題，因此縣府這邊也協助做更動的部分，彰化、高雄兩邊社政單位，都挹注所有資源，來保護母女，所有行蹤也都有掌握，絕對沒有逃跑的問題。

鐘泂偉表示，另外媒體報導謝女過瘦等健康問題，已經有做初步的檢查，謝女確實過瘦，但身體機能等都是正常的，也沒有受到虐待等情形，目前謝女身分證已經拿到，健保卡部分則在申請當中，現已穩定母女回歸正常生活為要，後續教育、身心輔導等問題，會再來想辦法協助。

彰化地檢署襄閱檢察官葉建成表示，林女帶走女兒行為，是涉犯妨害家庭的略誘罪，屬於公訴罪，警方帶回林女後，已經開過偵查庭偵訊，2人當年離婚，監護權確實是判給謝男，但林女帶走的是親生女兒，且謝女現在也成年，是否構成略誘罪，後續會在調查釐清。

(中時 )