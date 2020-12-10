momo富邦媒（8454）10日公告11月營收，受惠雙11暢旺買氣，單月全公司合併營收92.6億元，年增約39％，月增88％，營收再攀歷史單月高峰。累計1~11月合併營收607.2億元，較去年同期成長30％。

富邦媒表示，11月迎來電商年度最大盛事雙11，momo在6,000大品牌力的助攻下買氣狂飆，11月11當日全天網站湧入千萬造訪人次，強勁的消費力道更創下單日銷售額突破30億元的佳績。

在11天的檔期活動中，品牌紛紛展現超強的號召力，在各商品類別中最受消費者青睞的品牌前三名分別為，日用品牌幫寶適、Ariel、BRITA；生活用品為Muji、3M、Staub；家電類的Dyson、國際牌、飛利浦；3C品牌華碩、SAMUSUNG、Google；流行時尚界的adidas、GAP、The North Face；美妝保養品牌雅詩蘭黛、SK-II、理膚寶水；食品品牌奧莉塔、雀巢、太古可口可樂；保健休閒品牌善存、亞培、桂格等。前三名之品牌於雙11檔期各自創下50~100％以上的成長，最高甚至成長達300％，表現出色。

momo雙11亮眼的成績同步推升網路購物11月營收年增43％、月增97％，業績佔比達95％；而行動購物業績表現年增58％，在網購業績佔比約達75％。五大品類居家生活（+50％）、美妝保健（+47％）、3C家電（+44％）、健康休閒（+38％）、流行精品（+33％）在雙11的助攻下，也加大成長幅度。

12月零售業進入年終銷售旺季，momo雙12加足馬力推出「1,212夢想盛典」活動，從「季節嚴選」出發精選冬季保暖、保健滋養、年終掃除等多項優惠商品，如冬日保養資生堂百優精純乳霜買1送7組優惠4.8折；保暖好物東妮寢飾100％法國羊毛被2.3折再送保溫杯；滋補抗寒娘家冷凍滴雞精33入單包只要137元；年終掃除神器dyson v7fluffy吸塵器8,888元等。同時打造「1,212爆殺專區」，羅技超薄無線鍵鼠組、關子嶺沐春湯宿雙人泡湯住宿等好物都只要1,212元。

momo也不忘為消費者規劃年底吃喝玩樂行程，「滿額登記送」遊樂園門票1+1、麥當勞大薯1+1、電影1個月無限看等好康。下單結帳時再享「全站最高回饋22％」。momo雙12眾多優惠好康，將為12月買氣添柴火。

(工商 )