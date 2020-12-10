金管會肯定保險業有安定人心及支撐台灣經濟的功能。金管會主委黃天牧10日在保險業配合政策保險與投資頒獎典禮上，讚揚保險業投資台灣5+2產業，讓台灣在新冠肺炎下仍能表現亮麗，黃天牧並直言：「我對明年台灣經濟表現有所期待。」

黃天牧表示，10日是世界人權日第70年，行政院剛好有二個報告，一是台灣企業與人權國家行動企畫報告，第二就是六大核心戰略產業報告，而金管會原本是獎勵保險業投資5+2產業，未來相信保險業也會投入更多台灣新板、戰略新板的企業，支持台灣的核心戰略產業。

黃天牧指出，在全球ESG潮流下企業不再是以股東獲利為唯一目標，亦應關心社區、員工及供應鏈，而金融也是一種人權，台灣推出小額終老、微型保單、住宅地震險、強制車險等，都有社會意義與功能，即商業保險社會化。

微型保單今年是推出滿10年，黃天牧指出，微型保單共承保92.5萬人，有27家公司投入，都沒有賠錢，這是台灣保險高滲透度與高密度之外的另外一個功能，要給保險業者鼓勵與肯定；另外是每人可投保最高50萬元保額的小額終老保單，黃天牧表示，在高齡化社會下，有些民眾的確有此需要，所以小額終老亦有54萬件承保件數，二種小額保單對安定民心，尤其是弱勢與高齡民眾的民心，扮演重要角色。

另外是產險業承保的住宅地震險，已有35.67％投保率；強制車險當年在柯媽媽的奔走下，在20年前推出此保險，讓車禍受害人可以有保障，一樣是安定民眾的人心，這也是商業保險發揮金融人權的功能。

30兆的保險資金，近年對5+2產業投資逾千億元，黃天牧表示，因為保險業的投入，讓台灣在疫情下表現相對亮麗，也讓他對明年經濟表現亦有所期待。

(工商 )