台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸10日表示，台灣2020年進入5G元年，目前5G總用戶數已突破10萬大關，其中62％為新客戶、38％是老客戶原約升級或續約。

此外，台灣之星特別選在聖誕、跨年前夕的雙12檔期推出年末最後一檔優惠，預期本次雙12將帶動5G整體申辦業績成長2成，締造新一波搶購高峰。

台灣之星10日宣佈推出今年最後一檔、壓軸登場的「雙12限定」資費方案，除了最高CP值資費方案月租最低399元起，可享5G不限速上網吃飽飽，上網流量還大方增量最高50％，若想申辦門號搭商品，最新推出的iPhone12系列手機及iPad、Dyson等多款人氣3C、精品家電／購物金通通入列，搭配月租1,199起資費方案，就能用0元入手iPhone12Mini（64G）或iPhone12（64G），台灣之星表示將比三大電信省最高10,300元。

而沒有申辦門號需求的消費者，台灣之星「買東西商城」也推出多款破萬元潮流3C、精品家電等商品，下殺54折起，挑戰市場最低破盤價。

「雙12限定」月租$399資費方案，綁約24個月，原每月贈送20GB上網傳輸量直接增量50％、可享30GB的5G不限速上網傳輸量，到量於實體門市／網路門市申辦者還可分別再5Mbps／21Mbps的4G上網輕速吃到飽，且網內互打免費、網外／市話各送30分鐘。

申辦月租599元則可享5G不限速上網流量翻倍、從每月贈送30GB增至60GB，到量於實體門市／網路門市申辦者還可分別再享10Mbps的4G上網輕速吃到飽／4G不限速吃到飽，且網內互打免費、網外／市話各送60分鐘。申辦月租699元資費方案則直接享有5G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外/市話共爆送250分鐘，台灣之星表示，與別家電信業者的5G不限速吃到飽月租費相比，每個月現省700元。

因應5G開台所帶來的5G手機需求，針對想要購買5G手機的消費者，月租599元起，綁約36個月，包含OPPO Reno4Z5G等指定5G機款通通0元。申辦月租799元以上資費方案，除可享終身4G不限速吃到飽，有用到5G才付錢、每月5G收費最多加200元，包含iPhone12mini64GB及Samsung Galaxy A,715G等精選5G機款，0元輕鬆入手。

若申辦月租1,399元資費方案，除可享終身5G不限速吃到飽，搭配多款人氣5G旗艦機款如iPhone1,264GB及Samsung Galaxy Note,205G可享專案價0元。舉例來說，最新的iPhone12mini64GB（市價$23,900）雙12限定優惠期間，搭配月租1,199資費方案0元帶回家。Samsung Galaxy Note,205G（市價35,900元），搭配月租1,399資費方案，手機專案價0元。

台灣之星以全通路思維打造出「買東西商城」，創「專屬回饋日」挑戰市場最高回饋率，雙12優惠期間不需搭配門號，直接最低54折限量下殺，包含德國SABA不鏽鋼快煮壺直接下殺54折，從原價1,290元降價至699元、ASUS E,410MA輕薄筆電128G 8,490元。台灣之星也在雙12檔期推出社群限定加碼活動，即日起按讚加入台灣之星粉絲團，並參加「#曬出你手上的古董瞎趴手機challenge」活動，上傳自己的經典手機照片並寫下該經典手機型號，且於貼文中hashtag「#多標這句台灣之星就抽iphone12promax」，就有機會抽中最新iPhone12Pro Max、Samsung Galaxy Note20；此外，12月28日晚上19：00鎖定台灣之星Facebook官方粉絲團直播，還有機會辦門號搶購全台斷貨PS5遊戲主機。

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