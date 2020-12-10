美麗灣度假村仲裁結果由台東縣政府花6.29億元買回建物，10日議會針對賠償預算編列進行審查，議員對於賠償金額以19票表決通過，但附帶決議是縣府不得再編列預算拆除建物，必須以活化為目標創造收入，永續經營利用。

議會臨時會9、10日連續2天審查縣府提出的追加預算，交通及觀光發展處的建築及設備費，原預算為2976萬元整，追加6億4837萬元整，其中追加的6億多元，就是美麗灣仲裁賠償費用；9日多名議員認為仲裁資訊不透明擱置預算，10日再度審查，議員林參天、黃治維仍要求公開仲裁內容。

對此，交通及觀光發展處長余明勳回應仲裁內容必須雙方同意才能公開，縣府行文美麗灣，美麗灣表示不同意公開仲裁內容。10日則有超過議會半數議員，以19票支持通過該案預算，僅黃治維、林參天2名議員反對，針對此案其他議員則連署提出附帶決議。

議員鄭崗山個人提出附帶決議，不允許縣府未來再編列預算，拆除買回的建物，並得尊重部落地方的意見、廣納各界建議後，以活化經營目標，做最好的永續利用；議員林東滿也增加附帶決議條件，活化經營再增加收入，自給自足永續經營，獲得覆議通過。

議會主席副議長林琮翰詢問現場議員有無覆議，議員則回答「覆議」，隨後敲槌通過賠償編列預算。議員林參天又提出除了不得再編列預算拆物外，再增加「不得修繕」，但未獲其他議員覆議，隨後林參天向大會主席自行宣布退出附帶決議的連署，但仍不影響預算通過。

(中時 )