一名女網友表示，日前想和老公去摩鐵享受兩人甜蜜時光，怎知都還未進入「主題」，就因踩到浴室碎玻璃而成了傷兵，事後老公無奈表示「我衣服都還沒脫欸」。

原PO於《爆怨2公社》還原事發狀況，她表示上週六（5日）和老公去摩鐵泡澡，本想要享受兩人甜蜜時光，正當她步入浴室想要淋浴時，不慎踩到地上的碎玻璃，突如其來的刺痛感，讓她痛得放聲尖叫，老公聽到聲音後急急忙忙查看，還不忘調侃「誰叫妳常常在家洗澡的時候唱歌！」她一聽震怒「唱歌跟尖叫能一樣嗎」？

原PO無奈表示兩人的浪漫時光就此泡湯，認為自己根本是「帶賽」，並透露兩個月前逛夜市腳趾縫也被竹籤插到見血，急忙送急診室包紮、打破傷風，這次於摩鐵受傷的又是她，令她心裡不平衡「這次怎麼又是我受傷」。

事後老公還調侃連衣服都還沒有脫，令原PO相當傻眼，但也只能安慰自己「這次不用打破傷風」。

文章曝光後，不少網友看了這經歷都笑瘋，「悲劇 都還沒開戰欸！」、「都沒開戰就見紅了」、「還好是玻璃，不是踩到注射針頭」、「好慘去到那了 什麼都沒享受到」；不過也有網友關心該摩鐵是否有賠償，對此原PO則表示「旅館說他們有公安意外險，保險公司會跟我聯繫，也會賠償醫藥費」。

(中時新聞網)