台北市副市長黃珊珊上午要求針對萊豬進口，中央應統一規範，否則會天下大亂，行政院祕書長李孟諺在行政院會後記者會上轉述，蘇揆要求各部會盤點地方意見，中央也會在明年元旦前提出統一原則及處置。

美國萊豬叩關，蔡政府先開放、後想辦法規範。對於地方抱怨至今沒有一套統一規範。李孟諺表示，蘇揆在院會中說，蔡總統在8月28日宣布美豬美牛政策，確實要讓國人同胞知道兩大原則，一是保護國人健康是第一要務，第二是根據科學證據和國際標準，也要走出去跟各國互利互惠互動，在這兩個原則下，做出開放美豬的政策。

蘇揆說，現階段要完整傾聽各地方第一線所面臨的狀況，謙卑面對，每個狀況要怎麼處理，要有完整、全國性、統一的規範，特別是食安問題，全國要有統一的標準才不會亂了套，各地不同標準反而會造成民眾非常大困擾。

蘇揆也提及，在標示的部分，目前法律規定標示到國別，有部分進口商願意標示到相關成分是否含萊克多巴胺，政府樂觀其成；對學校有自主契約，屬於商業選擇，團膳部分政府要求也補助用國產食材，每人每餐從3.5元補助到6元，維護學生健康。

此外，蘇揆也強調，進口的5大措施，包括逐批查驗、嚴格查廠、清楚的標示等一定會落實執行。包括台北市的意見在內，蘇揆請各部會蒐集盤點地方政府意見，政院會在明年1月1日上路前做出統一原則及處置。

(中時 )