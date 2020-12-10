民進黨立委吳思瑤因為支持萊豬，遭到台北市議員羅智強發起罷免運動，號召民眾表達反對萊豬的立場，今(10)日他和陳重文議員來到士東市場的街頭進行演講，並且當場製作街頭民調，希望可以拿到最直接的民意，而結果當地民眾以63比3票的超壓倒性的比例拒絕萊豬，狠狠的打臉當地立委吳思瑤；羅智強呼籲吳思瑤，不要辜負自家選民的期待。

羅智強在臉書上指出，吳思瑤今年在士林區高票連任，今天接受民調調查的民眾，肯定有很多支持她的選民，然而，在吳思瑤的選區裡，同意萊豬進口的票數只有3票，不同意票則高達63票！在短短半個小時的統計中，羅智強看到民意對於萊豬的恐懼，就連士東市場內的攤商都走出來加油，希望我們繼續在街頭發聲。

羅智強表示，今天在士東市場的民調將會送給吳思瑤參考，也希望吳思瑤可以看見，不要背棄選民的付託，12月25日別再替萊豬背書！

該數據引來網友討論，表示「這才是民意的展現」、「民眾應該要覺醒，連署罷免她」、「這個板子嚇死很多萊豬委員」、「大家加油，一定要罷免這沒為台灣人民把關的爛人」、「謝謝議員、里長跟反萊豬的士林朋友們！為了孩子們的未來，大家一起拒絕餵萊！」

(中時新聞網)