台南市警一分局員警9日下午接獲民眾詢問，表示自己疑似接獲詐騙電話，請警方協助查證。民眾表示，自己日前接獲自稱是中華電信客服人員通知，表示因電話費未繳，恐涉嫌《洗錢防制法》，讓民眾相當緊張，所幸莊敬派出所員警謝育真及時解釋，才避免民眾遭詐。

該名郭姓民眾表示，自己9日下午接到電話，自稱是中華電信客服人員通知，稱郭男名下有一筆電信帳單，金額為新台幣1萬8000元未繳，因此來電催收。電話那頭，還隨即轉接至另一人，對方自稱是台中地檢署洗錢專案中心的王姓檢察官，並告知郭男因涉嫌洗錢防制法，此案已進入司法程序，要求將其名下銀行帳戶金額全部提款，並交至台中地方法院。

郭男心中充滿疑慮，但又擔心自己涉及刑案，遂親自到莊敬派出所向員警洽詢。員警謝育真獲知案情後，立即協助多方查證，確認該通為詐騙電話，並當場解說這是詐騙集團一貫伎倆，郭男才驚覺受騙，頻頻向警方致謝。

第一分局表示，反詐騙是政府當前重點工作事項，警方除平時深入各社區辦理防治詐騙宣導外，亦會主動至金融機構關懷，實地攔阻、查緝詐騙車手，同時也呼籲民眾如遇疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或撥打110報案專線，細心求證才會減少憾事。

(中時 )