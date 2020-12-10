4種疾病導致腳水腫 通常持續不消失 需快就醫 14:572020/12/10 中時新聞網 康健雜誌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 腳水腫原因不單純，可能跟這些疾病有關。(圖/康健雜誌提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 久坐一整天，常出現的生理性水腫，多半是兩腳都有症狀；但若只有單側水腫，腫脹持續幾天未改善、或伴隨其他症狀，可能是疾病引起的「病理性水腫」，需要立刻就醫。 4種疾病導致腳水腫 通常持續不消失 4種疾病導致腳水腫。(圖/康健雜誌提供) 按壓6個穴道 有效排水消腫 按壓6個穴道，可以有效排水消腫。(圖/康健雜誌提供) 文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章 保護膝蓋、消水腫、改善靜脈曲張，就靠1個「簡單小動作」 按摩後再喝「它」，能消水腫、讓血液更暢通 躺床上做3動作有助消水腫，還可讓身體進入睡眠模式 (中時新聞網) #水腫 #腳水腫 #心臟病 #腎臟病 #排濕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 指馬拉度納根本管不動 醫師面對調查自認無愧 14:042020/11/30 國際 天涼易中風 忘記吃抗凝血劑千萬別補吃 盤點許多人都犯錯的大忌 14:002020/12/07 健康 水電師清早呼吸困難冒冷汗 就診發現是急性心肌梗塞 09:382020/11/27 健康 眼前發黑、暈眩都是致命警訊 一圖盤點頸動脈狹窄中風前兆 14:002020/12/08 健康 2021星座健康運勢 這星座特別容易拉傷閃到腰 07:512020/12/01 健康 同心抗疫天津紅橋區 譜寫進行曲 04:102020/12/04 兩岸新聞 猜猜一天只能吃多少肉？營養師：尿毒素就是這樣來的 15:142020/11/26 生活 員榮醫療體系 首參加台灣醫療科技展 14:162020/12/02 財經 氣溫驟降5件事千萬做不得 專家揭恐怖風險 22:302020/12/07 生活 打呼不是太累 醫揭背後原因：恐威脅性命 17:332020/12/07 生活 逆轉腎臟退化 中西醫聯手14招顧腎 09:002020/12/03 健康 「大雪」明天報到 命理師揭養生開運5招 12:392020/12/06 生活 吃藥治病還是致病？名醫直言：有時付出代價恐更多 09:002020/12/02 健康 健康熱門新聞 印加果油真的這麼好？ 專家提出成分解析 - 健康 別丟！這１０種食品「過期」還能吃 - 健康 從十種咖啡口味看出你的性格 你要選哪一杯？ - 健康 聚餐後「一晚就跛腳」 這件事比吃肉更容易引發痛風 - 健康 意想不到！常接觸木製品 對健康竟有4大好處 - 健康 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。