久坐一整天，常出現的生理性水腫，多半是兩腳都有症狀；但若只有單側水腫，腫脹持續幾天未改善、或伴隨其他症狀，可能是疾病引起的「病理性水腫」，需要立刻就醫。

4種疾病導致腳水腫 通常持續不消失

4種疾病導致腳水腫。(圖/康健雜誌提供)

按壓6個穴道 有效排水消腫

按壓6個穴道，可以有效排水消腫。(圖/康健雜誌提供)

(中時新聞網)