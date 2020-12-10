久坐一整天，常出現的生理性水腫，多半是兩腳都有症狀；但若只有單側水腫，腫脹持續幾天未改善、或伴隨其他症狀，可能是疾病引起的「病理性水腫」，需要立刻就醫。

4種疾病導致腳水腫　通常持續不消失

4種疾病導致腳水腫。(圖/康健雜誌提供)
4種疾病導致腳水腫。(圖/康健雜誌提供)

按壓6個穴道　有效排水消腫

按壓6個穴道，可以有效排水消腫。(圖/康健雜誌提供)
按壓6個穴道，可以有效排水消腫。(圖/康健雜誌提供)
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保護膝蓋、消水腫、改善靜脈曲張，就靠1個「簡單小動作」
按摩後再喝「它」，能消水腫、讓血液更暢通
躺床上做3動作有助消水腫，還可讓身體進入睡眠模式

(中時新聞網)

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