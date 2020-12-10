一名年僅17歲的小媽媽生完孩子後，鼻頭長出一顆痘痘，她忍不住動手擠了一下，沒想到過幾天後全臉劇烈疼痛，更驚人的是鼻子竟腫成3倍大，腫塊甚至壓迫到眼睛，不但面目全非，且嚴重影響到視力，照片曝光後讓眾人驚呆。

Strange illness': Philipine's girl is being blind by a illness that started as pimple on her nose

《太陽報》與《每日星報》12月9日報導，這名來自菲律賓呂宋島的17歲小媽媽里加齊，一年多前生下孩子後，鼻子上突然長了一顆痘，她手癢擠了一下，但沒有擠出來，幾天後就開始感到劇烈疼痛，而且痘痘逐漸變成腫塊，還擴散到鼻樑、臉頰和前額，嚴重影響到視力。

報導指出，里加齊表示，原本以為只是普通的痘痘，沒想到擠完後竟痛到睡不著覺，她還以為是生完孩子後體質改變，用了草藥偏方都不見改善。里加齊說，她的丈夫在鄰居的農場兼職，收入不穩定，且全都拿來撫養孩子，已經沒有多餘的錢讓她到大醫院進行治療。

由於腫塊蔓延到里加齊的整張臉，現在甚至腫得跟麵龜一樣，照片中可見，里加齊的鼻梁已經被腫塊撐到3倍大，幾乎占了整臉面積的三分之一，模樣驚人，更令人擔心的是，已經壓迫到她的雙眼，嚴重影響視力，若再不治療恐怕會失明。因此里加齊近日和丈夫、孩子一起錄製了短片透露病情，希望能獲得善心人士捐款，讓她到大醫院進行治療。

17歲的里加齊鼻子腫成3倍大，與原本清秀的模樣對比，模樣驚人。(圖/截自The Sun推特)

《太陽報》推特登出17歲小媽媽里加齊現況(右)。(圖/截自The Sun推特)

(中時新聞網)