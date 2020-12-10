全國議會監督聯盟10日與多個縣市公民監督團體在嘉義縣議會舉行交流會議，公民監督國會聯盟政策部主任甘順基強調，公民團體不是跟議會作對，而是幫好的議員背書，只要全國議會都做到透明化，台灣民主就能走向正確方向。
交流會議包括首都監督聯盟、桃園在地聯盟、大台中市政監督聯盟、南投公啥喙、嘉義桃山人文館、台南議會觀察聯盟、高雄市公民監督公僕聯盟、宜蘭縣公民監督聯盟、花蓮監督議會聯盟、台東公民監督聯盟、澎湖縣探索未來發展協會等代表都出席，嘉義縣議員黃鉦凱、何子凡、嘉義市議員蔡文旭現身參與，另民眾黨嘉義服務處也派員出席。
甘順基說，公督盟監督立法院多年，透過提出評鑑報告，淘汰不適任的立委，這樣的經驗要帶到民主第一線的各地議會，經過公督盟4次全國地方議會透明度調查，今年調查結果嘉義縣議會屬待加強，主要就是會後紀錄不夠完善，針對全督盟指議會透明度待加強，嘉縣議會表示尊重，何子凡指認同此說法。
嘉義桃山人文館召集人林瑞霞表示，公督盟推動促成內政部修改「地方立法機關組織準則」，1月起地方議會須轉播議事過程，全督盟每月1次線上會議，每半年1次實體會議，開會地點借議會代表議會與公民組織是「隊友夥伴」，目標是讓城市變得更好。
(中時 )
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