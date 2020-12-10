由多個縣市公民監督團體共組全國議會監督聯盟，10日在嘉義縣議會舉行交流會議。（呂妍庭攝）

全國議會監督聯盟10日與多個縣市公民監督團體在嘉義縣議會舉行交流會議，公民監督國會聯盟政策部主任甘順基強調，公民團體不是跟議會作對，而是幫好的議員背書，只要全國議會都做到透明化，台灣民主就能走向正確方向。

交流會議包括首都監督聯盟、桃園在地聯盟、大台中市政監督聯盟、南投公啥喙、嘉義桃山人文館、台南議會觀察聯盟、高雄市公民監督公僕聯盟、宜蘭縣公民監督聯盟、花蓮監督議會聯盟、台東公民監督聯盟、澎湖縣探索未來發展協會等代表都出席，嘉義縣議員黃鉦凱、何子凡、嘉義市議員蔡文旭現身參與，另民眾黨嘉義服務處也派員出席。

甘順基說，公督盟監督立法院多年，透過提出評鑑報告，淘汰不適任的立委，這樣的經驗要帶到民主第一線的各地議會，經過公督盟4次全國地方議會透明度調查，今年調查結果嘉義縣議會屬待加強，主要就是會後紀錄不夠完善，針對全督盟指議會透明度待加強，嘉縣議會表示尊重，何子凡指認同此說法。

嘉義桃山人文館召集人林瑞霞表示，公督盟推動促成內政部修改「地方立法機關組織準則」，1月起地方議會須轉播議事過程，全督盟每月1次線上會議，每半年1次實體會議，開會地點借議會代表議會與公民組織是「隊友夥伴」，目標是讓城市變得更好。

公民監督國會聯盟政策部主任甘順基指今年全國地方議會透明度調查，嘉義縣議會屬待加強，主要就是會後紀錄不夠完善。（呂妍庭攝）

(中時 )