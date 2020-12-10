羅花蓮縣吉安鄉過去30幾年有許多農地未辦理農地重劃，吉安鄉公所為配合花蓮縣府妥善運用土地計畫，將於永興村東起復興一街，西至永興九街一帶農地，推動「永興農地重劃區」政策，從今年初開始不斷地和土地權人溝通討論，歷經8次協調會，終於達成共識，將啟動重劃農水路工程。

花蓮縣府計畫重新規畫縣內畸零不整、耕地不適農事工作、不利排水灌溉，不合經濟利用的農地，透過農地重劃計畫改善農水路，使每一坵塊均能直接臨路、直接灌溉、直接排水，適應新農業技術，妥善利用農地，促進高經濟農業發展。

花蓮縣政府日前辦理「吉安鄉109年永興農地重劃農水路工程」開工前說明會，邀集農地重劃協進會委員及土地權人共同參與，說明計畫進度；吉安鄉長游淑貞提到，吉安鄉公所配合縣府，共同推動鄉內過去30幾年，尚未辦理農地重劃的區域進行重劃，執行「永興農地重劃區」政策；該次重劃範圍自永興村東起復興一街，西至永興九街一帶農地，包含23位土地所有權人，66.67％同意人數，近80筆土地，共23公頃，參與重劃範圍。

花蓮縣政府農地重劃科長劉宏邦在會中除說明農水路規劃、各土地權人位置配給，與負擔比例分配額，同時提及農地重劃特色，將藉無人機空拍及地面光達掃描，透過正射影像圖套疊地籍圖與環境相結合，紀錄環境中所有數據資料，製作正射影像圖及3D立體模型，作為後續執行推動參考資料。

游淑貞感謝土地所有權代表人配合，她說，農地重劃對鄉內發展影響深遠，永興農地重劃案歷經8次協調會，從規劃、設計、克服現地各種問題至計畫修正，藉由不斷討論溝通，最終達成雙向共識，讓重劃農水路工程順利啟動，盼重劃能發揮最大效益，降低農民負擔，減少工程執行障礙，並讓「永興農地重劃區」成為吉安鄉示範區。

(中時 )