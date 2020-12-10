網路家庭（8044）10日公布11月營收，在雙11檔期帶動下，11月單月營收52.62億元，年增12.2％、月增67％，為首度突破50億元，改寫單月歷史新高。

網家今年前11個月營收達397億元，較去年同期成長12.7％，再創歷年同期新高紀錄，已超越2019年全年營收。網家表示，11月是因雙11大檔期帶動，刺激全站新客比例攀升50％，顯見創新營銷策略更勝廣告投放效益，帶動整體雙11檔期活動成效顯著。

以第四季整體來看，法人表示，12月將延續雙11動能，再加上近期的雙12以及年底採購旺季，預期採購動能將延續到明年農曆年前，對後市營運表現樂觀看待。

網家表示，受惠旗下PChome 24h購物於雙11檔期業績挹注，及子公司露天拍賣、商店街、Pi拍錢包營運加持，結合創新營銷、流行趨勢、市場洞察、深入在地等多元面向，搶得先機衝刺業績表現。緊接迎來年終採購需求，加上傳統銷售旺季帶動，為第四季營運表現增添能量。

今年雙11檔期，網家首度推出情境式購物帶動活絡買氣，旗下PChome 24h購物於活動期間，美妝商品銷量年增率高達2倍、3C通訊、家電、戶外商品銷量亦有1.5倍的成績。攜手九大行動支付打造便利金流服務，促使全檔期行動支付訂單數較去年同期增長近2倍。

網家表示，旗下子公司持續深耕多元市場，加速延展PChome生態圈，創建電商全領域之地位。其中，旗下跨境電商服務PChomeSEA攜手東南亞五國電商平台，結合當地資源及優惠活動帶動業績及網站流量翻倍成長，成功推廣優質台灣商品至海外市場。此外，Pi拍錢包應用場景再擴大，首度深入在地商圈，進駐台北市天母區的「士東市場」，服務大規模導入各類型攤商，提供更便利行動服務，拉長業績戰線，逐步推升銷售表現。

迎接雙12檔期，旗下PChome 24h購物推出「1212絕不放過」購物盛典，精選十大會場，最低下殺1折起，主打全站回饋破億元，將繼續推升第四季營運動能。

(工商 )