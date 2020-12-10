王仁甫、嚴立婷與Apple三位主持人與表演嘉賓安心亞、noovy 10日出席2021臺中麗寶跨年雙演唱會記者會，王仁甫透露當天不僅主持，還會以5566身分表演開場，演唱1月1日正式發行的最新單曲，當天總共會帶來5首歌。嚴立婷今年第一次主持跨年，她笑稱住台中的公婆聽到消息，忍不住以驕傲眼神看著她，覺得媳婦為婆家增光。Apple則說牙醫男友趙國翔會留在台北，不會跟自己到台中跨年，至於他之前的年底求婚預告，「我沒問啦，不然很怕別人以為我在逼他」。

王仁甫除了主持跨年，已想好要帶全家人一起到麗寶樂園跨年，「因為剛辦完演唱會，體力對我來說完全綽綽有餘，我們會前一天先到，從早上就帶小朋友開始玩，小朋友每次聽到麗寶樂園就很開心，今年更是早早就期待起行程」。他預告當天5566開場表演有唱有跳，除了新歌，幾首經典曲也在其中，並自曝每月生活費10000元，主持加開場是否領兩份酬勞？他笑回：「沒有比較多，幹嘛做兩件事？」

Apple（右起）、王仁甫與嚴立婷主持2021臺中麗寶跨年雙演唱會。（吳松翰攝）

王仁甫自嘲前陣子婚前載工作人員的故事，被媒體報導成日前載女星，收到超多朋友的訊息，「終於抓到了！」讓他啼笑皆非，「還有我老婆大哭的照片，那張照片，明明是看《奔跑吧兄弟》太感動而哭」。至於會不會擔心愛妻季芹購物無極限，他笑說：「我相信老婆，她很節制、賢淑、知性及理性。」noovy表示他是團員小時候偶像，他忙解釋：「我出道也是小時候啦！」

Apple坦言當天男友趙國翔會留在台北，與朋友跨年，她自己與經紀人到台中主持，「很想跟他吵這個，但老實說，我主持，他跨年也無聊」。但她希望媒體多寫一點，讓趙國翔緊張一下，若男友真的在當天上台求婚，她笑說：「我在台上會暈倒，如果他求婚……是否應該留點懸念，還沒求婚都不能肯定，不要覺得什麼都確定啦。」嚴立婷則故意虧她：「如果跨年前沒求婚，那他婚後說話還能信嗎？」王仁甫也笑虧：「交往第1個跨年就分開，不行啦！」現場一片笑聲。

2021台中麗寶跨年雙演唱會演出陣容精采，「本土天團」5566與「饒舌天團」頑童MJ116，將分別在跨年演唱會擔綱開場及壓軸演出，以及「金曲歌王」蕭敬騰將攜手實力派唱將艾薇、蓋兒Gail等華麗卡司在新年演唱會獨家獻唱。2021台中麗寶跨年雙演唱會將於2020年12月31日晚間9點至凌晨1點，與2021年1月1日晚間8點至晚間11點，中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD以及MOMOTV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播。

(中時 )