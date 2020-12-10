5G引爆終端需求，石英元件廠—晶技(3042)訂單排期已到明年第2季，在訂單需求強勁下，晶技不僅第4季業績可望創下單季歷史新高，明年業績展望亦很樂觀，晶技董事長林萬興表示，明年業績可望較今年兩位數成長，未來兩到三年可望重現2012年3G轉換4G產業榮景。

各國積極推動5G基礎建設，5G商轉加速各終端應用產品需求，加上WiFi 6及車用等新興應用，驅動石英元件小型化、高頻及寬溫化趨勢，讓跨過這些門檻的石英元件廠大幅減少，為因應石英元件小型化，晶技除強化晶片設計能力，預計投入10多億元發展晶圓級封裝製程，希望能拉競爭者差距。

林萬興表示，5G規格不像4G，如果廠商沒有開發及製程能力，未在一開始就做進去，很難跟上客戶需求，過去幾年公司投入大量資源與客戶進行5G產品研發及製程的改善，延攬很多半導體人材加入公司，目前公司擁有晶片設計、封裝能力，以及高精密產品量測能力，如：自製黃光製桯的晶片，若晶圓級封裝製程順利導入，將有助於公司搶攻高階小型化產品。

5G應用發展亦引爆高階石英元件需求，林萬興表示，5G應用如雨後春筍逐漸顯現，如：明年全球5G手機可望達4.6億支到4.8億支，預期2025年5G手機滲透率可達60%以上，5G基地台因必須增加很多小基站，預估石英元件用量將較4G增加2倍，金額可達3倍，讓公司未來兩到三年營運不用擔心。

在車用部分，林萬興表示，電動車打破傳統車廠供應，且ADAS等車載產品朝模組化發展，過去公司重心放在車用影音娛樂系統，交貨僅5到8顆，現在已交到50顆到60顆，且客戶涵蓋美國及大陸電動車大廠，目前車用產品佔比約5%，預估兩到三年車用產品佔比可達10%。

受惠於產品布局發酵，以及5G終端需求顯現，晶技今年業績無畏新冠肺炎疫情自年初旺到年尾，今年前10月稅前盈餘為13億4884萬2000元，年成長124.6%，每股稅前盈餘為4.35元，累計前11月合併營收99.73億元，年成長30.83%。

在訂單強勁下，晶技訂單排期已到明年第2季，部分產品交期更達明年6月及7月，在訂單需求強勁下，晶技不僅第4季業績可望創下單季歷史新高，明年業績展望亦很樂觀，林萬興表示，各國5G基礎建設逐漸到位，可望逐步引爆5G終端新應用，且5G產品規格必須一開始就切入，可供應的廠商較4G少，預估未來兩到三年可以重現2012年3G轉換4G的營運高峰榮景。

為因應客戶需求，晶技近幾年積極擴建產能，目前已有200條生產線，公司亦持續進行產線去瓶頸，提升各產線產出效率，明年第1季將再增加5條產線，預計1個月增加60KK，產能約增加15%。

(時報資訊)