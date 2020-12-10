今日空頭主宰台股，終場下挫逾百點，收14249.49點，盤面上跌多漲少，由傳產撐全場，電機股也是逆勢走揚、收漲0.54%，位居類股漲幅第二。其中，新團隊進駐大同(2371)，調整營運方針及布建人事，並積極參與新能源事業。今日匯聚多頭人氣、強勢漲停，以24.1元作收，拉抬類股漲幅。

上銀(2049)業績亮眼，11月營收突破20億元，創近16個月新高，前11月營收轉盈，亦看好今年全年營收優於去年。另看籌碼面，外資連9日買超。今開高走高，收漲3.08%至335元。力山(1515)11月營收14.81億元，年增131%；第四季則迎來出貨旺季，營運將邁入高峰，而健身機訂單能見度已看至明年首季。今收漲2.39%至77元，站回10日線及月線。鈞興-KY(4571)因園林工具、電動工具機出貨暢旺，11月營收達2.3億元，年增87.83%，創單月歷史新高；前11月營收17.98億元，登歷年同期新高。第四季營運不看淡，且集團訂單能見度同樣看至明年首季。今收漲2.97%至72.9元，跳躍所有均線。永冠-KY(1589)11月營收8.62億元，年增16.1%，創歷年單月新高。展望後市，公司預期12月風電需求仍落在高檔，而明年製造業復甦，非風電產品出貨將因此有轉機，有望較今年成長5-10%。今收漲0.46%至86.6元，最高站上88.3元，觸及10日線。今日電機股相對大盤氣色紅潤，其餘如樂士(1529)、勤美(1532)、錩泰(1541)、東台(4526)及大銀微系統(4576)漲幅均逾2%。

(時報資訊)