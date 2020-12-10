英國在周四與新加坡達成新的自由貿易協定，為英國在脫歐過渡期到期前的最新貿易協定。英國表示，正再起為主要貿易力量。

英國貿易部長特拉斯(Liz Truss)與新加坡簽署了協定，同時，英國首相正在布魯塞爾與歐盟方進行新貿易協定的談判。新加坡的自貿協定很大程度反映了該國與歐盟的長期協定。

英國為新加坡第三大貨物貿易夥伴，第二大服務貿易夥伴，並為其歐洲最大投資目的國。雙方在2019年的貿易總額為135億美元。英國目前已經與加拿大、日本簽署新的自由貿易協定。

英國首相與歐盟執委會主席已經給雙方時間，在本周日前達成新的貿易協定。消息過後的首日，周四英鎊下滑。在周三，英鎊曾跌到1.3311美元，最後收在1.3365美元，跌0.3%；對歐元，英鎊則跌了0.4%。

澳洲聯邦銀行貨幣分析師Carol Kong表示，現在看來，雙方在本周很有可能無法達成協議，英鎊有跌到1.28美元的風險，來到今年九月的低點。

(時報資訊)