「補教天后」陳子璇日前認了和前補教名師高國華離婚，9年婚姻畫下句點，近來她大方在網上分享陳年過往，更自爆與前夫高國華的過往種種，稍早她再度自曝過往感情史，曾為了證實前男友是否劈腿，竟飛到溫哥華抓姦。

陳子璇透露在長榮航空當空姐時，有個學姐只要分手，就會在耳骨打耳洞，有次發現她左右耳共13個洞，聊過後才知道這是她紀念前男友的方式，接著話鋒一轉，陳子璇自爆劈腿成性的前男友，不僅曾和這位學姐有過一腿，甚至連加拿大都有小三存在，有次陳子璇直飛溫哥華抓姦，果不其然看見前男友與別的女孩在街上相當親暱，當下她直接走到前男友面前，接著撂下狠話：「下一秒開始我們就是陌生人」，當場狠斬這段戀情。

《紀念EX-的象徵物》 今早聽書聽到了 可可．香奈兒的傳奇一生 香奈兒身上藏著許多宿命的符號 和傳奇的色彩 她的故事太好聽了 其中如果你有買過香奈兒 都會知道每次包裝 都是黑盒子上有一朵白色山茶花 香奈兒將山茶花用到了極致 還把它作為... 由陳子璇發佈於 2020年12月9日 星期三

對比學姐打耳洞紀念前男友，陳子璇透露當下從地上拾起一片加拿大楓葉，並帶回台灣保存，當成是懷念前男友的紀念物，這也讓她好奇反問網友：「你們說，我們是不是傻」。

陳子璇日前還原與高國華初次見面，在洗手台驚天一吻，讓兩人墜入情網，不過已經離婚的兩人，何時會正式辦理離婚？陳子璇透露：「只要回台灣不用隔離時，就是去戶政事務所的時間了」。

(中時新聞網)