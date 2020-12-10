在《急診室的春天》中飾演性感醫師「道格羅斯」嶄露頭角的喬治克隆尼(George Clooney)，進軍好萊塢後星運爆發，尤其主演《瞞天過海》系列電影獲得大成功，如今是影壇一線巨星，而身為完美男神，他近來為新戲減去12公斤，沒想到太快達成目標卻出大問題，喬治克隆尼病倒送醫，醫生診斷後說他可能有生命危險。

喬治克隆尼結婚生子後，寧可精挑劇本，把時間多留給家庭，今年他接下Netflix原創電影《永夜漂流(The Midnight Sky)》，近來積極為該片做宣傳，據《鏡報》報導，喬治克隆尼在片中飾演罹癌的老年天文學家，為了符合角色形象，他必須暫別招牌型男外型，配合檔期強迫快速減掉25磅(約12公斤)，加上他是自導自演，更加耗損精氣神，因此快60歲的他，就這樣病倒了。

喬治克隆尼坦言太努力減肥「我沒好好照顧自己」，在開拍前4天他胃痛到必須送醫，醫生初步診療判定不是普通腸胃問題，懷疑是急性胰腺炎，是很可能威脅生命的疾病，因此要求他立刻住院，所幸經過幾天治療，喬治克隆尼恢復了健康。

但他說因為減肥病倒不是最受不了的部分，而是他要甩肉同時，還要留「很醜的大鬍子」，家裡的女士們對此不太愉悅，太太跟女兒因為鬍子遮住他的帥臉而感到不滿，但他兒子倒是樂壞了，喬治克隆尼說，兒子喜歡大鬍子的理由，是因為他能把小東西偷偷藏在爸爸的鬍子裡，表示直到他出門工作到一半才發現，「嗯…我鬍子裡有冰棒木棍」。

(中時新聞網)