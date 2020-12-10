新北市政府推動「板橋府中美學示範基地」計畫，今（10日）至明年1月10日在「府中15」展出「府中雙城．城市願景展」。（葉書宏攝）

新北市政府推動「板橋府中美學示範基地」計畫，今（10日）至明年1月10日在「府中15」展出「府中雙城．城市願景展」。（葉書宏攝）

新北市政府推動「板橋府中美學示範基地」計畫，今（10日）至明年1月10日在「府中15」展出「府中雙城．城市願景展」，展出市府如何擘劃2030年城市願景。市長侯友宜強調，為串聯新舊城區，新北市將改造「雙軸3廣場」，帶動古城區與新板特區的發展，創造以人為本的優質環境。

侯友宜表示，「府中雙城」以「城市中心的城市」為規劃構想，一端為舊火車站為中心之古城區，另一端為四鐵共構的新板特區，將古城區與新板特區串聯一個「雙軸3廣場」主軸。透過「縣民大道」和「重慶路至北門街」2條綠帶通廊軸線與人本步行街道軸線串聯，融合古城區與新城區的城市景觀。

重新規畫位於府中的「府中廣場」、「板橋站前廣場」及新北市政府後的「市民廣場」，將3個廣場的節點可以和區域街廓與生活型態相結合。在「府中雙城」整體視覺系統引導下，讓新舊城區1公里的街道巷弄距離之間，可以匯聚成一座歷史底蘊與都會能量並存的雙城。

侯友宜也說，今年是第一次將新北歡樂耶誕城燈區延伸到府中廣場，這裡的發展指日可待，未來位於周遭的警察局、板橋區公所也是改造重點，盼以年輕人為導向擴大府中廣場區域，吸引更多店家進駐，帶動周邊商機。

工務局表示，「府中雙城．城市願景展」展出期間即日起至明年1月10日，展出「府中雙城」、「府中態度」、「三代城市」、「城中劇場」、「雙城一公里」五大主題。

期間於「府中15」一樓咖啡廳另安排4場講座沙龍，民眾可自由入場參加，期透過設計界、藝文界、建築界等專業人士訪談，讓參加民眾了解一座城市如何透過軟體、硬體的結合與擘劃，成為一座偉大的城市。

工務局進一步說明，展覽期間出席民眾只要在展覽現場拍照，並上傳工務局工程圖輯隊臉書於置頂貼文下留言，就可以參加抽獎，工務局將提供100份精美獎品，包括造型筆袋、樂高工程積木、運動毛巾、悠遊卡等，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )