3棵百年茄苳神木遭盜，保七跨4縣市瓦解山老鼠集團。（保七總隊提供／謝佳潾屏東傳真）

3棵百年茄苳神木遭盜，保七跨4縣市瓦解山老鼠集團。（保七總隊提供／謝佳潾屏東傳真）

3棵百年茄苳神木遭盜，保七跨4縣市瓦解山老鼠集團。（保七總隊提供／謝佳潾屏東傳真）

3棵百年茄苳神木遭盜，保七跨4縣市瓦解山老鼠集團。（保七總隊提供／謝佳潾屏東傳真）

以傅姓嫌犯為首的山老鼠集團，專在恆春各林班地盜伐百年茄苳神木、從中獲取龐大不法利益，保七總隊獲情資後循線追查，月初在嘉義縣一處園藝造景農地追回遭盜挖的3棵共超55公噸百年茄苳神木，並跨4縣市逮獲傅姓等9嫌，訊後依違反森林法、水土保持法與竊盜等罪嫌送辦。

保七總隊指出，以傅姓犯嫌為首的山老鼠集團，策畫上游盜伐、下游收贓，從中獲取龐大不法利益，破壞山林生態及水土保持，更危及國土安全，警方在2、3日持搜索票，同步前往苗栗、嘉義、屏東、台東等4縣市涉案人住居所、銷贓場所等12處執行搜索，帶回涉案人傅姓犯嫌等9人。

警方說，全案依涉嫌刑法竊盜、違反森林法、水土保持法等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，經檢察官複訊傅姓主嫌發現涉嫌重大，裁定30萬交保，其餘犯嫌以5至10萬不等交保。

警方稱，民間常有「百年茄苳神木」被當作聚落的信仰中心，樹身圍著紅布條，甚至於樹旁建起小廟，顯現出人們對其奉若神明虔敬依賴。然而，山老鼠卻對百年茄苳神樹進行斷根、枝，欲將其當成商品販售，作為園藝造景等用途，實在令人髮指。

(中時 )